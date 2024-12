FIA-president Mohammed Ben Sulayem kijkt met trots naar de aankondiging dat Cadillac vanaf 2026 zal toetreden tot de Formule 1. Voor de president markeert dit een belangrijk moment, na een proces dat allesbehalve vlekkeloos verliep. Ben Sulayem kreeg namelijk veel kritiek te verduren vanwege zijn streven om het startveld uit te breiden.

Van controverse naar doorbraak

Het verhaal begon al in februari 2023, toen het idee van een Andretti-Cadillac-team voor het eerst werd geopperd. Dit voorstel stuitte echter op weerstand binnen de Formule 1-organisatie. De Formule 1-organisatie wees het plan af, wat leidde tot een juridische dreiging vanuit de Verenigde Staten. Andretti en Cadillac vroegen het Amerikaanse ministerie van Justitie om een mogelijk ‘antitrustonderzoek’ naar de afwijzing.

Toch kwam er achter de schermen beweging. Onder leiding van Ben Sulayem, voormalig CEO van Liberty Media Greg Maffei en F1-baas Stefano Domenicali werd een vernieuwd voorstel uitgewerkt. Het aangepaste plan, waarin Cadillac de hoofdrol speelt en Andretti niet langer betrokken is, kreeg onlangs goedkeuring voor een toetreding in 2026. “Ik ben door een hel gegaan en weer terug,” stelt Ben Sulayem tegenover Motorsport.com.

Samenwerking FIA en FOM

Hoewel de FIA en de FOM niet altijd op één lijn zaten sinds Ben Sulayem eind 2022 het roer overnam, benadrukt de president dat er bij dit project wel degelijk goed is samengewerkt. “FOM heeft haar eigen proces, gericht op het commerciële aspect. Wij richten ons op de sportieve kant,” legt hij uit. “Maar we hebben samengewerkt en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.”

Ben Sulayem stelt dat de toetreding van Cadillac een overwinning is voor de sport. “Het is niet alleen een succes voor de FIA, FOM of de teams, maar voor de hele sport en de fans. Dit gaat over de toekomst van de motorsport en het versterken van de business.”

Een bewogen periode voor Ben Sulayem

Voor Ben Sulayem persoonlijk markeert deze mijlpaal het einde van een uitdagende periode. Hij kreeg stevige kritiek te verduren vanwege zijn open houding naar nieuwe teams. “Ik heb niets te verbergen. Ik ben verkozen op basis van bestuur, democratie en transparantie. Alles wat we hebben gedaan, is doorlopen volgens de juiste procedures en zorgvuldige afwegingen.”

