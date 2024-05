Na de succesvolle rentree van de Grand Prix van China overweegt de Formule 1 een uitbreiding in de Aziatische sector. Liberty Media-CEO Greg Maffei ziet kansen voor meerdere Zuidoost-Aziatische landen, die zich allemaal aanbevolen houden voor een race op eigen bodem. Volgens Maffei hebben Thailand, Zuid-Korea én Indonesië al interesse getoond in het organiseren van een Grand Prix.

Tijdens het raceweekend in Monaco besprak Maffei de mogelijkheden voor de Formule 1 in Azië. Het succes van de Chinese Grand Prix bewees dat er onder de Aziatische fans meer vraag is naar lokale evenementen. “De race in China was enorm succesvol”, aldus Maffei. “Er is zoveel herkenning wanneer je een coureur hebt uit een bepaald land”, doelde hij op Zhou Guanyu, de eerste rijder die in Shanghai een thuisrace reed.

“Echter, buiten China is er in Azië nog veel meer interesse in de Formule 1”, vervolgde de Amerikaan. “Thailand, Seoel maar ook Indonesië houden zich aanbevolen. We kijken waar onze fans zitten, waar een goede race kan worden gereden én wie er een Grand Prix kunnen betalen”, legde hij uit. “Op basis daarvan denk ik dat er makkelijk ruimte is voor nog een race in Zuidoost-Azië.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali was eind april al te gast in Bangkok om met de premier te praten over een straatrace in de Thaise hoofdstad. In Zuid-Korea wordt ondertussen aan een nieuw Formule 1-circuit gewerkt. Het land mocht al vier keer eerder een race organiseren – tussen 2010 en 2013 was het Korean International Circuit vaste prik voor de coureurs.

