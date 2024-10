Met de stijgende populariteit van de Formule 1 is de vraag naar een eigen Grand Prix groter dan ooit. Talloze landen staan in de rij om een race te mogen organiseren. In Zuid-Afrika, waar in 1993 voor het laatst een GP werd verreden, is men ervan overtuigd dat er binnenkort een rentree zal plaatsvinden. Ondertussen proberen ook de Zuid-Koreanen een plekje op de kalender te bemachtigen.

De Zuid-Afrikaanse minister van Sport, Kunst en Cultuur, Gayton McKenzie, denkt dat de Formule 1 snel zal terugkeren naar het Afrikaanse continent. “Ik kan je dit vertellen: Zuid-Afrika krijgt zeker een eigen GP,” zei hij tegen het autosportkanaal LalliesF1. “De Formule 1 heeft ons laten weten dat ze graag naar ons land willen komen en wij zijn bereid om dat te faciliteren.” McKenzie is nog onbeslist of er straks in Kaapstad of Johannesburg wordt geracet. “Daar wordt momenteel nog volop om gestreden,” besloot hij.

LEES OOK: Lewis Hamilton vindt dat Formule 1 Afrika ‘niet langer kan negeren’

In het verleden is de Formule 1 al twintig keer naar Zuid-Afrika afgereisd. Het Kyalami-circuit nabij Johannesburg was altijd het decor voor deze Grands Prix. Tijdens de laatste editie in 1993 ging Alain Prost er met de winst vandoor. Sindsdien heeft de koningsklasse het Afrikaanse continent niet meer aangedaan.

Zuid-Korea

In Zuid-Korea willen ze ook graag een eigen GP organiseren, het liefst al in 2026. Er liggen plannen klaar voor een race door de straten van Incheon. Burgemeester Yoo Jeong-bok meldde zich tijdens de GP van Japan al bij het Formule 1-management. “Incheon is de beste plek om de Formule 1 te hosten,” zei hij tegen het Koreaanse Yonhap. “Binnenkort zullen er grootschalige gesprekken plaatsvinden.” Korea was vier keer eerder het decor voor een Grand Prix. Tussen 2010 en 2013 werd er geracet op het Korea International Circuit in Yeongam.

LEES OOK: Max Verstappen hoopt Mugello terug te zien op Formule 1-kalender

De vraag is of er genoeg ruimte is op de kalender voor GP’s in zowel Zuid-Afrika als Zuid-Korea. China, België, Nederland, Mexico, Monaco én de twee Italiaanse races hebben nog geen contract getekend voor 2025. Met de komst van Madrid dreigt één van deze gastlanden hun plekje op de kalender te verliezen, mits het aantal van vierentwintig evenementen wordt gehandhaafd.

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine