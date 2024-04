Een eigen Grand Prix organiseren was nog nooit zó in trek. Met de stijgende populariteit van de Formule 1 groeit ook de interesse in een eigen race als kool. Relatief nieuwe markten staan te springen om hun land aan te prijzen middels een nationale Grand Prix. Thailand is de volgende in een lange lijst gegadigden die lobbyen voor een plekje op de kalender. Komt F1 straks naar Bangkok?

De Thaise premier postte deze week op X (voorheen Twitter) dat hij goed heeft kunnen vergaderen met Stefano Domenicali, de CEO van Formule 1. Een belangrijk agendapunt was het organiseren van een eigen Grand Prix in het Oost-Aziatische land. Thailand heeft het Buriram International Circuit, een baan die in principe voldoet aan de eisen van de Formule 1. Echter, naar verluidt gaat de voorkeur uit naar een F1-race door de straten van hoofdstad Bangkok.

“Ik heb goed kunnen discussiëren met Stefano Domenicali”, laat premier Srettha Thavisin weten. “We hebben de mogelijkheden kunnen bespreken voor Thailand om in de toekomst een straatrace te organiseren. Ik hoop dat we onze potentie hebben laten zien om deel te nemen aan het kampioenschap. De Thaise overheid is klaar om hieraan bij te dragen.”

LEES OOK: GP van Duitsland werkt hard aan rentree, Korea en China plannen nieuwe F1-circuits

Bangkok is niet de enige partij die geïnteresseerd is in een eigen Grand Prix. Terwijl traditionele locaties zoals Hockenheim, Barcelona en Istanbul hun best doen om weer terug te komen op de kalender, worden er in Korea, China en Saoedi-Arabië plannen gemaakt voor nog meer nieuwe F1-circuits.

LEES OOK: GP van Turkije wil in 2026 terugkeren op de Formule 1-kalender

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)