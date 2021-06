Nog op zoek naar een vaderdagcadeau, of gun je jezelf gewoon eens iets leuks? Als je toevallig nog 155.00 euro hebt liggen, is de Arrows A21 uit 2000 van Jos Verstappen misschien wel wat.

Gezien de vorige eigenaar, kunnen we dus niet bepaald zeggen dat dit ‘tweedehandsje’ van een oud vrouwtje is geweest. Verstappen gaf de Arrows A21 in 2000 namelijk flink de sporen. De Nederlander pakte er vijf WK-punten mee, dankzij een vijfde plek in een regenachtig Montréal en een vierde plaats op Monza.

Verstappens sterke finish op Monza toen was mede te danken aan de sterke Supertec-motor achterin de Arrows A21. En dat is wel een dingetje, want laat die nou net niet bij de koop in zitten. Het gaat namelijk alleen om het chassis – klik overigens hier voor de advertentie! – dus je moet er zelf nog een motor en versnellingsbak in hangen.

De meeste hobbycoureurs die een oude Formule 1-auto kopen, gaan qua motor voor een Judd, maar misschien kun je net als Arrows in 2001 ook nog wel ergens een goedkope Asiatech-krachtbron opduikelen. Hoe dan ook, wil je je echt Jos Verstappen wanen, dan komt er dus nog wel een extra investering bij kijken.

Wat wel weer leuk is, is de in elk geval in Nederland iconische oranje-zwarte livery van de A21. Deze oude Arrows van Jos Verstappen staat – samen met een trits andere oude Formule 1-auto’s – te koop bij Officina Caira in België. Kom je uit Nederland, dan moet hij dus op transport, want hij is natuurlijk niet road legal. Maar stel je de track days eens voor…

Zie hier een Arrows A22, uit 2001, in actie tijdens een circuitdag op Zolder:

