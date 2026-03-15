George Russell slaagde er zondag niet in zijn teamgenoot te verslaan; Kimi Antonelli reed tijdens de GP van China vanaf poleposition naar zijn eerste zege in de Formule 1. Russell leidt nog steeds het kampioenschap, maar kreeg voor het eerst echte weerstand van zijn Mercedes-teammaat. Na afloop hield hij zich opvallend koeltjes tegenover de media en legde hij de nadruk op de felle strijd met de beide Ferrari’s.

“Allereerst moet ik Kimi (Antonelli, red.) feliciteren”, reageerde Russell opvallend afstandelijk. “Het was een zware strijd”, verzuchtte hij vervolgens. “We hadden allebei weer een slechte start, de Ferrari’s waren weer supersnel.” Hoewel Mercedes duidelijk over de meest competitieve auto beschikt, is de Scuderia bij de start haast ongrijpbaar. Lewis Hamilton en Charles Leclerc snelden na het doven van de lichten opnieuw naar voren in Shanghai.

Antonelli kon de leiderspositie verdedigen, maar Russell moest opnieuw stuivertje wisselen met de Italiaanse renstal. Uiteindelijk verzekerde hij zich van de tweede plaats; zijn jongere teamgenoot bleef buiten bereik. “Gelukkig konden we het één-tweetje waarmaken”, sloot de Mercedes-coureur af. Russell leidt nog steeds het kampioenschap, maar het verschil met Antonelli bedraagt na China nog maar vier WK-punten.

