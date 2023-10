Coureur en Viaplay-analist Tom Coronel herkende Max Verstappens stuurmanskunsten vanaf de eerste dag. In een exclusieve column voor formule1.nl ontleedt hij de drievoudig wereldkampioen. “Zolang Max op de inschrijflijst staat, ben je veldvulling.”

‘Ik heb sinds ik Formule 1 volg, en dat is al heel lang, nooit eerder gezien dat een coureur zo dominant was als Max Verstappen dit jaar. Dat heeft vooral met zijn stijl te maken. Max heeft mij eigenlijk altijd al doen verbazen, vanaf het eerste moment. Tweede in de kwalificatie op een duizendste? Dan is hij woest. Deze jongen heeft maar één ding in zijn hoofd: hij wil de beste zijn. Als Max tweede staat, hij getergd wordt of als het wat tegenzit, is hij op zijn best. Dan slaat hij, zie Suzuka, even een gat van zestiende in de kwalificatie. En dan weet je: ah, het wordt dus zo’n race… Dan komt de stoom uit zijn oren, haalt hij het uiterste uit zichzelf.

Max heeft dat af en toe nodig, want het lijkt soms te makkelijk voor hem. Dan wordt er een extra teasertje ingegooid, zoals in Japan door zijn engineer om te kijken of hij een 1.28 kan rijden. Max heeft zulke uitdagingen soms wellicht nodig om het voor hemzelf wat spannender te maken? Dat zie je ook als het even niet goed gaat, zoals in Singapore. Dan ontstaat er gelijk een beetje paniek. Maar dat is alleen maar goed: Max is op zijn best als zulke dingen gebeuren. Dan is de beuk die volgt drie keer zo hard.

Nu hij drievoudig wereldkampioen is, hoor je iedereen roepen hoe goed Max is. Dat zag ik tien jaar geleden al, toen mensen riepen dat ik voorzitter van zijn fanclub ben. Dat interesseert me echt helemaal niks. Ik zag hem vroeger al dingen doen waarvan ik dacht: dat kan niet. Maar het kon wel. Toen zag je al dat hij anders is dan anderen. Dat heeft ook met zijn opvoeding te maken. Het is bij de Verstappens nooit grijs. Het kan een keer zwart zijn, of wit. Maar er is nul onduidelijkheid, in de meest extreme vorm. Bernie Ecclestone heeft onlangs geroepen dat Max de beste ooit is. Die man heeft nogal wat topcoureurs meegemaakt, dat zegt dus wel iets. En ik ben het honderd procent met Ecclestone eens. Max is met afstand de beste ooit.

Zolang Max op de inschrijflijst staat, ben je veldvulling. Heel simpel. Er is voor de anderen maar één manier waarop ze kunnen winnen: als hij uitvalt. Pas als hij een been breekt, wordt het echt spannend. Max rijdt non-stop op de limiet en erover. En als de concurrentie al op de grond ligt te spartelen, geeft hij nog een schop na. Ik heb nooit in God geloofd, maar wel in Max Verstappen. Omdat ik zie wat hij doet, weet wat ervoor nodig is te kunnen doen wat hij doet. Dat is er bij hem van kinds af aan ingebeukt: hij kent geen genade.

Waar houdt het dan op voor Max?

Aan het begin van dit seizoen moesten we bij Viaplay opgeven hoeveel Grands Prix we dachten dat Max dit jaar zou gaan winnen. Ik heb negen ingevuld. Maar hij heeft me nu alweer verbaasd. Ik vraag me af: waar houdt het dan op? Eigenlijk vind ik het wel mooi wat er in Singapore is gebeurd, dat zijn recordserie van tien achtereenvolgende overwinningen daar is gestopt. Want nu kan hij op jacht gaan dat record weer te verbeteren…

Ik heb er geen moeite mee dat hij op zaterdag na de sprintrace kampioen is geworden. Ik vind: we moeten juist elk kampioenschap vieren dat we kunnen vieren. Maar ik denk dat Max er ook maling aan heeft, want zijn prioriteit is races winnen. En als je genoeg races wint, word je automatisch kampioen. Dat is een heel ander systeem van denken.’

