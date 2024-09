Carlos Sainz heeft na afloop van de kwalificatie van de Grand Prix van Singapore een boete van €25.000 ontvangen van de FIA. De Spanjaard werd gestraft voor het ‘gevaarlijk oversteken van de baan’ na zijn crash in de slotsessie van de kwalificatie.

Het incident vond plaats in eerste minuten van Q3, toen Sainz bij het opwarmen van de banden de controle over zijn Ferrari verloor en in de laatste bocht voor start/finish in de muur belandde. Nadat hij zijn beschadigde auto had verlaten, stak Sainz de baan over zonder toestemming van de marshals. De wedstrijdleiding bleek vervolgens onverbiddelijk, omdat het volgens het orgaan de veiligheid van zowel de coureur als andere deelnemers in gevaar bracht.

De FIA-regels schrijven voor dat coureurs na een crash eerst toestemming moeten krijgen van de marshals om veilig terug te keren naar de pits of een veilige plek. Door deze procedure te negeren, handelde Sainz in strijd met de veiligheidsvoorschriften. De Spanjaard gaf toe dat hij in de verwarring na de crash instinctief handelde, maar benadrukte dat veiligheid altijd voorop moet staan. “Ik was gefocust op zo snel mogelijk terugkeren naar de pits, maar ik begrijp dat ik een fout heb gemaakt”, verklaarde hij.

Lees hier alles over de GP in Singapore