In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine (hier te bestellen) vind je een groot interview met Hans Klok over de Grand Prix van Las Vegas. De wereldberoemde illusionist uit Nederland kent ‘Sin City’ als geen ander, hij trad er meermaals op. Hoe kijkt hij naar de Formule 1 en de race in Vegas? Een kleine greep uit het interview.

Meesterillusionist Hans Klok (54) maakte furore in Las Vegas. De coronapandemie beëindigde zijn Amerikaanse avontuur echter abrupt. Hij bekijkt de Grand Prix in de gokstad nu vanuit Nederland, waar hij de draad met spetterende shows weer heeft opgepakt. “Sport heeft een steeds belangrijkere rol gekregen in Las Vegas.”

Hans, je wordt ‘The World’s Fastest Illusionist’ genoemd. Maar heb je zelf ook iets met snelheid, auto’s en Formule 1?

“Nou, een auto moet het bij mij vooral dóen, haha. Dat is het enige dat ik belangrijk vind. Maar naar de Formule 1 kijk ik wel, zeker als het straks in Las Vegas is natuurlijk. Ik heb bewondering voor Max Verstappen, die doet het heel erg goed. Dat vond ik ook altijd van Michael Schumacher, daar heb ik ook wel wat mee. Ik heb natuurlijk veel in Duitsland opgetreden, dan krijg je dat.”

Over optreden gesproken: de mensen kennen je van je shows als illusionist in binnen- en buitenland. Ook in Las Vegas was je, verdeeld over twee periodes, actief. Vlak voor de coronatijd tekende je zelfs een contract voor tien jaar. Toch ben je weer in Nederland, waarom?

“Het was de bedoeling in 2019 me er samen met mijn vriend Dann te vestigen, te emigreren. Want we hadden dat langjarige contract voor de shows. Eerst duurde het alleen al een tijdje voor we konden beginnen. En toen het eenmaal zover was, volgde al snel de coronatijd. De pandemie had als gevolg dat alles op slot ging, dus de shows gingen niet door.

Mijn assistente Nathalie was ook nog eens ernstig ziek, ze is uiteindelijk overleden. Het was al met al dus geen fijne periode. Maar om een lang verhaal kort te maken: uiteindelijk zijn we weer teruggegaan naar Nederland. Daar kreeg ik ook meteen weer mogelijkheden shows te doen: een vaste plek in de Harbour Club in Amsterdam en een tour: Hans Klok & Friends.”

Flinke tegenslag en pech dus door de pandemie. Maar ruim vijftien jaar geleden stond je ook al eens op het grote podium in Las Vegas, samen met de destijds van de serie Baywatch bekende actrice Pamela Anderson.

“Och ja, dat was een speciale tijd. Een bijzondere samenwerking ook. Ik werd inderdaad gekoppeld aan Pamela Anderson, dat was toen natuurlijk een grote naam. Zij wist ook precies haar rol in onze show, deed het hartstikke goed. Dat was een mooie periode in Vegas.”

Kijk je dan met weemoed terug, omdat je zonder pandemie nu ook in Las Vegas had kunnen optreden?

“Nou, weet je: het Vegas waar ik ooit verliefd op ben geworden, is het Vegas van vroeger. Van de grote artiesten die voor het entertainment zorgden. Het Vegas van Elvis, van Marlène Dietrich. En van mijn vrienden Siegfried & Roy. Tegenwoordig is Las Vegas anders, sport heeft er bijvoorbeeld steeds een belangrijkere rol gekregen.”

