De gemeente Imola en het F1-circuit in deze plaats staan woensdag met tal van activiteiten stil bij het overlijden van Ayrton Senna en Roland Ratzenberger. Woensdag is het exact dertig jaar geleden dat Senna overleed aan de gevolgen van een huiveringwekkende crash op Imola. Een dag eerder verongelukte Ratzenberger tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix.

In samenwerking met het Instituto Ayrton Senna, het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking en de Regio Emilia-Romagna heeft de gemeente Imola speciaal voor deze dag een uitgebreid programma opgesteld ter nagedachtenis aan beide coureurs.

Lees hier de andere verhalen over Ayrton Senna en bekijk de video’s

Om 14.17 uur, in 1994 het exacte moment van Senna’s ongeluk in de Tamburello-bocht, wordt er een minuut stilte in acht genomen. Op het podium, opgezet in de buurt van de plek van de crash, zullen hoogwaardigheidsbekleders bloemen leggen als eerbetoon aan de Braziliaan. Tot de aanwezigen behoren de Italiaanse minister Antonio Tajani (Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking), zijn Braziliaanse collega Mauro Vieira (Buitenlandse Zaken), zijn Oostenrijkse collega Alexander Schallenberg (Buitenlandse Zaken), de burgemeester van Imola Marco Panieri, circuitvoorzitter Gian Carlo Minardi en Formule 1 CEO Stefano Domenicali.

Na afloop van de ceremonie zal de delegatie naar de Villeneuve-bocht gaan, waar Ratzenberger verongelukte, om op exact dezelfde manier haar respect te betuigen.

Vlaggenparade in de ochtend

In de ochtend, om 09.30 uur, staat er een vlaggenparade gepland: een wandeling opgedragen aan Ayrton Senna en Roland Ratzenberger, met een uitnodiging aan alle deelnemers om de kleuren van de Braziliaanse en Oostenrijkse vlag te dragen. Gedurende de gehele dag zijn er ook nog tal van andere activiteiten. Het volledige programma van het evenement is terug te vinden op www.ayrton-senna.it.

Lees hier alles over de Grand Prix van Miami 2024

Lees het volledige verhaal met Arjan Bos in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine. Het magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).