Als het aan de organisatie van de Grand Prix van Emilia-Romagna ligt, gaat het Autodromo Enzo e Dino Ferrari de komende jaren flink op de schop.

De Formule 1 was van 1980 tot en met 2006 op het circuit bij Imola te gast. Vijftien jaar geleden verloor de omloop z’n plekje op de kalender, mede doordat het niet meer voldeed aan de veiligheidseisen. Er volgde een grondige renovatie en in 2020 keerde de Formule 1 terug naar Imola, als invaller voor de door corona afgelaste Chinese Grand Prix. Imola bood een jaar later opnieuw de helpende hand toen er vanwege corona opnieuw races wegvielen. De Italiaanse steun werd gewaardeerd. Onlangs besloot Formula One Management om het contract met Imola te verlengen tot en met 2025.

Contractverlenging

Nu de Formule 1 ook de komende drie seizoenen te gast is op Imola, is het tijd om de zaken wat groter aan te pakken, zegt Gian Carlo Minardi, de president van het circuit. “De Grand Prix van dit jaar is een groot succes. Gedurende de drie dagen zijn meer dan 130.000 tickets verkocht. Maar het is duidelijk dat er werk aan de winkel is. Veel zaken moeten worden opgeknapt: Imola is een historische locatie, maar het heeft een restyling nodig. In de komende jaren zullen we de capaciteit van het complex moeten vergroten.”

Bij de restyling blijft het circuit zelf buiten schot. Het is de organisatie vooral te doen om het verbeteren van de faciliteiten voor de toeschouwers en de capaciteit van de tribunes uit te breiden. Imola betaalt jaarlijkse 25 miljoen dollar om de Formule 1 in huis te halen. Een flink deel daarvan wordt door de nationale en regionale overheden gedekt, maar er is nog altijd een gat van enkele miljoenen. Dat moet worden opgevangen door meer kaarten te verkopen.

