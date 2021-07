Teams en coureurs krijgen in 2022 zes testdagen de tijd om zich met de nieuwe Formule 1-auto voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Dat meldt Auto, Motor und Sport. Volgens het Duitse medium zullen die zes testdagen verdeeld worden over twee keer drie dagen in Barcelona en Bahrein.

In tegenstelling tot dit jaar, toen de wintertest maar drie dagen duurde, krijgen de teams in 2022 opnieuw zes testdagen de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Dat meldt Auto, Motor und Sport. De reden voor de extra testdagen zijn de introductie van de nieuwe 2022-auto, die de Formule 1 een week geleden presenteerde in Silverstone.

Lees ook: Zo zien de 2022-auto’s eruit in teamkleuren

Op aandringen van de teams zullen er in 2022 opnieuw zes testdagen zijn, zoals dat in 2020 voor het laatst het geval was. De zes testdagen zullen verdeeld worden over twee weken met elk drie testdagen. Bovendien zullen de twee tests verreden worden op verschillende circuits.

Barcelona, het traditionele testcircuit, vormt van 23 tot en met 25 februari 2022 het decor voor de eerste van twee testweken. Twee weken later reist de Formule 1 naar Bahrein, waar van 11 tot en met 13 maart de tweede testweek op de planning staat. Voor Pirelli is die tweede testweek erg belangrijk. De bandenleverancier kan daar namelijk gegevens verzamelen over het rubber in warme omstandigheden, iets wat in Barcelona niet altijd lukt.

Lees ook: Brawn: ‘Staan straks heus geen tien identieke 2022-auto’s op de grid’