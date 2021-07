Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, is er niet bang voor dat er in 2022 tien identieke auto’s op de grid staan. Dit ondanks dat het nieuwe technische reglement volgens criticasters weinig ruimte rest voor creativiteit.

De Formule 1 presenteerde vorige week een soort concept car van hoe de 2022-auto’s eruit komen te zien. Los van dat de kleur niet iedereen kon bekoren, zijn de 2022-regels volgens critici ook zeer restrictief. Zo zou er weinig ruimte zijn voor de ontwerpers om met unieke vondsten en eigen ideeën te komen.

Red Bulls technisch directeur Adrian Newey omschreef de nieuwe regels eerder al als weinig spannend en een ‘gemiste kans’. Afgelopen weekend sprak Red Bull-teambaas Christian Horner daarbij de vrees uit dat er weinig ruimte overblijft voor teams om zich qua design te onderscheiden. “Het grootste verschil wordt straks gemaakt door de kleurstelling.”

Volgens Brawn, een van de hoofdverantwoordelijken achter de nieuwe regels, zal dat echter wel meevallen. “Er is zeker nog ruimte voor een individuele invulling”, vertelt hij FORMULE 1 Magazine. “Er staan straks heus geen tien identieke auto’s op de grid.”

7500 simulaties

Brawn en zijn team hebben verder liefst 7500 computersimulaties losgelaten op het concept voor de nieuwe auto’s. Het speerpunt is dat coureurs elkaar beter kunnen volgen en inhalen met de 2022-bolides. “We hebben ons puur op de feiten gebaseerd”, vertelt Brawn, die de eerste reacties van fans en coureurs op het ontwerp als ‘positief’ typeert.

Zoals bekend is inhalen heel lastig met de huidige Formule 1-auto’s. Dit komt ook omdat teams hun eigen auto’s zo ontwerpen dat ze de lucht erachter verstoren en het lastig maken om gevolgd te worden. Volgens Brawn zijn er met de 2022-regels echter maatregelen getroffen om te voorkomen dat teams dit weer doen.

