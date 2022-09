In het dagelijks leven is Andreas Terlaak pop- en portretfotograaf, voor voornamelijk het NRC. Daarnaast heeft hij echter een grote passie voor de Formule 1, die hij tegenwoordig geregeld in beeld brengt voor FORMULE 1 Magazine. Bij de Grands Prix van België en Nederland vroegen we hem in de details te duiken, het beeld te schieten waar vaste Formule 1-journalisten vaak geen tijd of oog voor hebben. Het leverde een schitterende fotoreportage met een rock & roll-tintje op.

De volledige fotoreportage van Andreas Terlaak is te zien in FORMULE 1 Magazine nr. 13-14, nu in de winkel te koop of hier te bestellen met gratis verzending!

Dat de muziek nooit ver weg is voor de popfotograaf in Terlaak, bewees hij wel met deze foto van de playlist van een Pirelli-technicus. “Tatoeages zijn hip en inmiddels volledig geaccepteerd”, ziet Terlaak hoe dit ook in de Formule 1 opgaat. “Stephen Barnes van bandenleverancier Pirelli laat met inkt op beeldende en kleurrijke wijze zien welke artiesten er zeker op zijn playlist staan.”

Foto: Andreas Terlaak

De concertwereld draait en steunt op het harde werk van de roadies achter de schermen, in de Formule 1 zijn er de truckies: kilometervreters die al het materiaal transporteren – en vervolgens nog opbouwen ook! “De tunnel op Circuit Zandvoort creëert daarbij een speels kader en tegelijkertijd mooi doorkijkje richting de paddock, waar de enorme batterij Formule 1-trucks keurig staat opgesteld.”

Foto: Andreas Terlaak

Behalve Bruce ‘The Boss’ Springsteen, heeft Terlaak ook Jos ‘The Boss’ Verstappen tegenwoordig wel eens in zijn vizier. Dat zoon Max tijdens de Nederlandse Grand Prix een speciaal eerbetoon aan zijn vader bracht, is hem dan ook niet ontgaan. “Max had een nieuw helmontwerp laten maken. De rood-wit-blauwe kleurstelling is een eerbetoon aan vader Jos, zijn leermeester en in een vorig leven The Boss.”

Foto: Andreas Terlaak

