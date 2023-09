De Formule 1 is terug in Italië. Na de Grand Prix van Emilia-Romagna eerder dit jaar, maakt het circus zich op voor de Italiaanse Grand Prix, komende zondag op het Autodromo Nazionale Monza. We namen op de openingsdag een kijkje achter de schermen…

Het belangrijkste nieuws van de dag? Lewis Hamilton tekent een nieuw contract bij Mercedes (Getty Images)

En ook George Russell blijft langer bij Mercedes (Getty Images)

Oud-Ferrari-teambaas Mattia Binotto is (als bezoeker) terug in de paddock (Motorsport Images)

Ook Gene Haas, eigenaar van het Haas F1-team, is in Monza (Getty Images)

Alfa Romeo en Ferrari rijden dit weekend in eigen land met een speciale livery. Vooral die van Alfa wekte veel belangstelling (Getty Images)

Kan Max Verstappen er dit weekend tien overwinningen op rij maken? De Nederlander oogt geconcentreerd (Getty Images)

Zoals altijd op donderdag oefenen de teams nog even hun pitstops, hier bij Alpine (Getty Images)

Liam Lawson maakt zich op voor zijn tweede Grand Prix (Getty Images)

Stefano Domenicali vond donderdag de tijd om de onthulling van de nieuwe F2-auto bij te wonen (Getty Images)

Lees hier alles over de GP van Italië 2023 op Monza, met o.a. het complete tijdschema

