Na een jaar afwezigheid keert de Formule 1 weer terug in de Verenigde Staten en voor die gelegenheid heeft Red Bull uitgepakt met een demo in Dallas. Sergio Pérez mocht daar voor het eerst met Red Bull-Honda de Amerikaanse fans met een demo opwarmen voor de Grand Prix. Dat deed de teamgenoot van Max Verstappen in de RB7 uit 2011, de dominante bolide waarmee Sebastian Vettel voor de tweede keer wereldkampioen werd.

“Vandaag was erg speciaal, ik heb er echt van genoten”, zei Pérez na afloop van de demo. “Het was voor mij de eerste keer dat ik donuts draaide in de Red Bull-bolide, dat was erg leuk en het was zeker een dag die we niet zo snel zullen vergeten. Ik houd er altijd van om de Verenigde Staten te bezoeken. Ik kon de energie van het publiek voelen en het was geweldig om de glimlachen op hun gezichten te zien. Dank aan alle fans die ons vandaag kwamen steunen, het heeft me nog enthousiaster gemaakt om in Austin te racen. Hopelijk kunnen we nog een keer een dubbel podium pakken”, aldus de Mexicaan.

Foto: Red Bull Content Pool

