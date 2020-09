In beeld: Ferrari-feest in Florence ter ere van duizendste Formule 1-race

Ferrari viert vandaag haar duizendste Formule 1-race en dat vraagt natuurlijk om een feestje. Voor dat feest ging Ferrari zaterdagavond naar Florence, waar op het beroemde Piazza della Signoria meerdere Ferrari’s van het heden en verleden stonden opgesteld. Vanwege de coronamaatregelen kon het niet zo’n groot feest worden zoals het team vorig jaar had georganiseerd in Milaan, maar toch waren de grote namen aanwezig: Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Mattia Binotto, Jean Todt, Chase Carey en Ross Brawn bezochten het Ferrari-feestje in Florence.