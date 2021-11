Heel vaak gebeurt het tegenwoordig niet meer dat Max Verstappen een track walk doet, maar nu de Formule 1 voor het eerst in Qatar neerstrijkt toont hij zich wel nieuwsgierig naar de aard van het Losail International Circuit.

“Ik doe eigenlijk sinds 2017 al geen track walk meer, het boeit me gewoon niet meer”, zei Verstappen eerder dit jaar nog in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1. “Ik lig liever een paar minuten langer in bed”, grapte de Nederlander. “Als ik een baan beter wil leren kennen, rij ik wel wat langzamer in mijn opwarmrondje”, vervolgde Verstappen. “Iedereen heeft gewoon zijn eigen aanpak, en ik was er op een gegeven moment wel klaar mee over het circuit te wandelen.”

Voor Qatar heeft Verstappen dus een uitzondering gemaakt. Hij heeft samen met vader Jos vanochtend het Losail International Circuit in het bloedhete Qatar verkend. Uiteraard komt een flesje water dan goed van pas.

Foto: Motorsport Images

Foto: Motorsport Images

Foto: Motorsport Images

Foto: Motorsport Images

Foto: Motorsport Images

Foto: Motorsport Images

Foto: Motorsport Images

Foto: Motorsport Images