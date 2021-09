Het was de eerste één-twee van het seizoen, de eerste McLaren-zege sinds de Braziliaanse Grand Prix van 2012 en McLarens eerste één-twee sinds de Grand Prix van Canada van 2010: de Grand Prix van Monza gaat de geschiedenisboeken in voor het team uit Woking. Daniel Ricciardo won de race en pakte zo zijn eerste zege sinds 2018 terwijl Lando Norris het feestje compleet maakte voor McLaren door als tweede over de streep te komen. Zo’n unieke gebeurtenis vraagt natuurlijk om een groots feest, en dat is ook precies wat het team heeft georganiseerd bij het eigen Technology Centre. Uiteraard arriveerden de twee coureurs in McLaren-straatauto’s om de trofeeën te tonen aan het hardwerkende personeel. De mooiste plaatjes van het oranjefeest op een rij.

