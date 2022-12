Een nieuwe straatnaam in Brackley, de thuisbasis van Mercedes. Om oud-medewerker en drievoudig wereldkampioen Niki Lauda nogmaals te eren is een straatnaam vernoemd naar Niki Lauda. De ‘Lauda Drive’ wordt het genoemd.

Toto Wolff openbaarde de nieuwe straatnaam aan een hele groep medewerkers van Mercedes. “Het is een eer om te zien dat nog zoveel mensen op deze weg zullen rijden en dan denken aan Niki Lauda.” De man met de rode pet wordt door de medewerkers in Brackley nog iedere dag gemist: “Ik denk dagelijks aan hem. Het was een eer om met hem te mogen werken, maar al helemaal om hem een vriend te mogen noemen”, eindigt Wolff.

Foto’s van de Lauda Drive

Foto: Mercedes AMG Petronas F1 team

