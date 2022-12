Zeventien zeges, acht polepositions, de constructeurstitel én de coureurstitel: het seizoen 2022 was een van de meest succesvolle ooit voor Red Bull Racing in de Formule 1. Om dit memorabele jaar af te sluiten trakteerden Max Verstappen en Sergio Pérez het Britse publiek in Milton Keynes, locatie van de Red Bull-fabriek, op een showrun.

