De Grand Prix van de Verenigde Staten wordt vaak door coureurs aangegrepen als een goede kans om met een unieke helmdesign te komen. Ook dit jaar hebben de coureurs uitgepakt met bijzondere helmen. Van de ‘blue jeans‘ van Guanyu Zhou tot aan de ‘stars and stripes‘ op de helm van Max Verstappen: een overzicht van de speciale helmen voor de race op het Circuit of the Americas.

Guanyu Zhou

Max Verstappen

Foto: Verstappen.com Foto: Verstappen.com Foto: Verstappen.com Foto: Verstappen.com

Mick Schumacher

Lance Stroll

Esteban Ocon

Charles Leclerc

Sebastian Vettel

Daniel Ricciardo

Pierre Gasly