Het leverde spectaculaire beelden op, maar geen ronderecord: de demorun van Red Bull op het beroemde circuit Mount Panorama in het Australische Bathurst. ‘Kiwi’ Liam Lawson kreeg de eer om de Red Bull RB7 uit 2011 over de rollercoaster te sturen als voorprogramma van de prestigieuze 12 uur van Bathurst. Hij nam geen risico en kwam niet onder de twee minuten terecht, waardoor het ronderecord nog steeds op naam van Jenson Button staat: 1:48.8.

Hoewel het geen record opleverde, genoot Red Bull-reserve Liam Lawson enorm van de ervaring. “Dat was waarschijnlijk het gaafste dat ik ooit heb gedaan”, kon de Nieuw-Zeelander zijn blijdschap niet verbergen. “Dat was echt heel cool. Ik reed een ronde in de safetycar om een beeld te krijgen van het circuit. Om hier met een Formule 1-auto over te rijden, dat is krankzinnig.”

“De eerste ronde was ik oprecht heel nerveus, maar daarna voelde het echt goed”, voegt Lawson toe. “Je gaat volledig volgas door de Chase, waar je op 120 meter remt. De auto gaat goed om met de hobbels en op de heuvel was deze erg snel. Het is het meest speciale wat ik heb gedaan”, aldus de Red Bull-reserve, die vorig jaar nog zijn debuut maakte in een vrije training in de Formule 1. “Dat was mijn grootste prestatie, maar om iets als dit te doen is specialer. Het was puur genieten.”

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Foto: Red Bull Content Pool Foto: Red Bull Content Pool Foto: Red Bull Content Pool Foto: Red Bull Content Pool Foto: Red Bull Content Pool Foto: Red Bull Content Pool Foto: Red Bull Content Pool Foto: Red Bull Content Pool Foto: Red Bull Content Pool