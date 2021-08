Afgelopen zaterdag kregen autosportfans voorafgaand aan de 24 uur van Le Mans een unicum voorgeschoteld op het Circuit de la Sarthe: voor het eerst in de lange geschiedenis van het beroemde Franse circuit reed een Formule 1-auto over het 13,6 kilometer lange circuit, met bekende bochten als Tertre Rouge en Arnage. Fernando Alonso mocht achter het stuur kruipen van de Renault F1-bolide in de kleuren van de Alpine A521. Teamgenoot Esteban Ocon mocht ook deelnemen aan de Alpine-parade, ter ere van de autosportgeschiedenis van het Franse merk, met de A110 GT4. Een overzicht van de mooiste plaatjes van de unieke gebeurtenis.

Esteban Ocon achter het stuur van de Alpine A110 GT4. Foto: Julien Delfosse / DPPI

