Veel is er al gezegd en geschreven over het circuit waarop komend weekend de eerste Miami Grand Prix wordt verreden. Het Miami International Autodrome is gelegen op de parkeerplaatsen rondom het Hard Rock Stadium.

Dat is nou niet echt een goede basis voor een oogstrelend circuit, maar de organisatie heeft zijn best gedaan. Het complex ziet er werkelijk schitterend uit.

(Motorsport Images)

