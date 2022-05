Voor de derde keer dit seizoen mag Charles Leclerc een Formule 1-race vanaf de beste plek starten. De Ferrari-coureur pakte zaterdag op het Miami International Autodrome poleposition.

Dit keer ziet Leclerc naast zich op de startgrid niet de donkerblauwe Red Bull RB18 van Max Verstappen, maar de vertrouwde scharlakenrode F1-75 van teamgenoot Carlos Sainz. Verstappen ging in het laatste rondje van de kwalificatie even buiten de baan en moest van het gas af. Hij start vanaf de derde plaats, pal achter zijn grootste rivaal Leclerc. De start van de Miami Grand Prix is om 21:30 uur Nederlandse tijd, de volledige startopstelling lees je hier:

Uitslagen GP Miami 2022 - Startopstelling