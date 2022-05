Charles Leclerc start zondagavond de eerste Miami Grand Prix vanaf poleposition. De Monegask van Ferrari was zaterdag op het Miami International Autodrome de snelste in de kwalificatie, voor teamgenoot Carlos Sainz en Max Verstappen.

Die uitslag was vooraf geen gegeven. Hoewel Leclerc ook in Q1 en Q2 al de snelste tijd had neergezet en dus een belangrijke kandidaat was voor het Pirelli-bandje, was het verschil met Verstappen de hele kwalificatie minimaal. In de beslissende fase wist Leclerc echter wel zijn auto op de baan te houden, terwijl Verstappen in de allesbeslissende laatste ronde even de controle over z’n stuur verloor en van het gas moest.

Leclerc pakte aldus in extremis en met slechts een tiende voorsprong op Sainz zijn twaalfde poleposition. Het levert hem voor zondag een gunstig uitgangspunt op en een goede kans om revanche te nemen op zijn tegenvallende optreden in Imola, twee weken geleden. “Het laatste raceweekend was niet erg goed, ik maakte een fout in de race. Maar vandaag ging het weer uitstekend. Het is hier geweldig, we starten op pole en we moeten zondag de klus klaren”, aldus Leclerc direct na afloop van de race in het tv-interview met Danica Patrick.

Het circuit in Miami kent een paar lange rechte stukken en drie DRS-zones. Juist op die rechte stukken ligt de kracht van de Red Bull RB18. Die blijkt al het hele seizoen over een hogere topsnelheid te beschikken dan de Ferrari, maar Leclerc maakt zich daar niet al te veel zorgen over. “Ja, zij zijn erg snel op de rechte stukken, maar wij zijn snel in het bochtenwerk. Het wordt een interessante uitdaging en hopelijk komen we er als winnaar uit.”

De race zondag begint zondagavond om 21:30 uur Nederlandse tijd.