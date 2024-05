Welke brandstof of motorolie je ook als consument gebruikt, Formule 1 speelt in de ontwikkeling ervan een rol. Maar hoe gaan merken in de koningsklasse van de autosport te werk? FORMULE 1 Magazine kreeg een blik achter de schermen bij Mobil 1, partner van Red Bull Racing. Een reportage over meten is weten…

Je ziet ze op de auto’s of via andere teamuitingen: de logo’s van oliemaatschappijen en hun producten. Naast Red Bull en Mobil 1 is Ferrari met Shell bijvoorbeeld een bekende combinatie, evenals Mercedes en Petronas. Daarnaast werkt Aston Martin met Valvoline en Alpine dan weer met Castrol (BP), om maar eens wat te noemen.

Welke maatschappij of merk ook, allen streven voor het eigen Formule 1-team hetzelfde doel na: vloeistoffen leveren die de best denkbare combinatie van prestatie en betrouwbaarheid vormen. “En daar heeft niet alleen het team waar je mee samenwerkt wat aan, zoals in ons geval Red Bull, maar óók de fans van dat team, de mensen die dus als consument ook jouw producten gebruiken”, stelt Mark Humphries, marketing manager voor de motorsportafdeling van Mobil 1.

Onderdeel van Red Bull

Maar wat doen ze dan precies bij Mobil 1 tijdens een Grand Prix? Op naar de pitbox van Red Bull, het team van Max Verstappen en Sergio Pérez. Daar is tijdens een raceweekend altijd minimaal één engineer van moederbedrijf ExxonMobil aan de slag om het team te voorzien van alles wat qua vloeistoffen nodig is om succes te hebben.

Bij Mobil 1 zijn Fiona McEwan en Pablo Terroba Seara de engineers van dienst tijdens het seizoen. Die laatste is ditmaal degene die aan de slag is voor Red Bull. “Het is een kwestie van afwisselen per raceweekend. Je bent als engineer als het ware ‘embedded’ in het team waarmee je samenwerkt, je maakt in dit geval echt onderdeel uit van Red Bull.”

Meten is weten. Overleg, analyses, controles; het gaat het hele weekend door.

