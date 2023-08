Een volledige rentree van Nico Hülkenberg in de Formule 1? Nee, zo meenden critici, dat zat er na zoveel jaar afwezigheid niet meer in. Ze kwamen bedrogen uit: de Duitser vond dit jaar onderdak bij Haas F1, het zoveelste nieuwe hoofdstuk in zijn leven. Over afwezigheid, het gezinsleven, de kracht van relativeren en meer.

Gary Lineker is om meer dan één reden beroemd: voetballer van weleer, sportpresentator van de Britse omroep BBC en inmiddels een tv-coryfee in binnen- en buitenland. Maar naast zijn vele gescoorde goals als spits en het presenteren van Match of the Day zal Lineker ook tot in de lengte der dagen bekend blijven om die ene vermaarde uitspraak: ‘Voetbal is een spel van elf tegen elf en aan het einde winnen de Duitsers.’

Wat heeft deze zelfbedachte tegeltjeswijsheid van Lineker te maken met Nico Hülkenberg en de Formule 1? Simpel: doorzettingsvermogen. Want Duitsers, zo wilde de Engelse oud-spits er maar mee zeggen, zijn in de sportwereld niet te onderschatten in hun jacht op succes. Ze hebben de mentaliteit van nooit op willen geven en ze beschikken over de eigenschap tot het laatste moment te blijven geloven in je kansen.

Het past naadloos in het verhaal van Hülkenbergs rentree in de Formule 1. Na het seizoen 2019 moest hij als coureur vanaf de zijlijn toekijken. De koningsklasse van de autosport raakte echter nooit helemaal uit zicht, invalbeurten bleken voor hem een reddingsboei. Altijd hield hij hoop op een definitieve terugkeer in F1; aan vastberadenheid geen gebrek. Ook niet terwijl de tijd verstreek en andere dingen de overhand hadden kunnen nemen in zijn leven, zoals het vaderschap.

“Nee hoor”, klinkt het opgewekt. “Het één sluit het ander niet uit. Goed te combineren.” Een ontspannen Hülkenberg spreekt die woorden bijkans schouderophalend uit in de hospitality van Haas F1. Daar is hij aangeschoven om terug te kijken op de periode van afwezigheid, zijn rentree en alles wat er op en naast de baan de afgelopen jaren rondom zijn persoon gebeurde.

Nico Hülkenberg valt met zijn blonde look ook buiten de auto op © Haas F1

Afscheid

In 2019 kondigt Renault aan dat de renstal niet verder gaat met Hülkenberg als coureur. Eerder reed de Duitser bij Williams, Sauber en Force India. Na 177 Grands Prix komt zijn F1-loopbaan tot een (voorlopig) einde.

Het besluit van Renault hakte erin, vertelt hij. “Aan het einde van 2019 nam ik afscheid na een moeilijk seizoen, waarin ik worstelde met de auto. Er waren heus goede dingen, daar kon ik dan ook wel weer van genieten dat jaar. Misschien zelfs wel extra, omdat het niet altijd liep zoals verwacht. Dan zijn de momenten waarop het wél goed gaat extra waardevol.”

Wat tijdens zijn loopbaan aan hem kleeft, is het gebrek aan podiumplaatsen (laat staan zeges) in combinatie met gemiste kansen. Nota bene in thuisland Duitsland had hij in 2019 een enorme laatste kans op een podiumplek. Het had allerlei slechte herinneringen als sneeuw voor de zon kunnen doen verdwijnen, maar een schuiver zorgde voor weer een anticlimax.

Maar, zo weet Hülkenberg, ups en downs horen nu eenmaal bij de autosport. “Het kan niet altijd goed gaan, hè? Het ene jaar is het andere niet, elk seizoen heb je weer nieuwe uitdagingen binnen de sport, binnen het team waar je op dat moment voor rijdt. Er zijn zoveel verschillende factoren die een rol spelen bij het wel of niet succesvol zijn. Of bij het hebben van plezier. Dat had ik in 2019 niet altijd. Maar nu gelukkig wel, voor de volle 100 procent zelfs.”

Gezinsleven

Vreugde, geluk; na zijn gedwongen vertrek uit de Formule 1 zal hij het moeten halen uit de andere dingen des levens. En dat lukt. Hülkenberg geniet van zijn nieuw verworven vrijheden en er is heuglijk nieuws: met zijn vrouw Eglé verwelkomt hij in 2021 een dochter.

“Ineens zit je dan thuis”, vertelt de Duitser over de tijd zonder F1. “Dat was even wennen, van jongs af aan was ik voornamelijk bezig geweest met autosport. Maar dit was voor mij een kans om even los te komen van de Formule 1, van die droom die ik al sinds mijn jeugd had. Ineens kon ik het ‘normale’ leven ervaren. Dat heeft me inzichten geboden, familie is belangrijk.”

De geboorte van zijn dochter in 2021 viel, achteraf gezien, precies tussen afscheid en rentree in. Hij is logischerwijs verguld met Noemi Sky. “Ik heb veel tijd met haar en mijn vrouw kunnen doorbrengen, daar ben ik erg blij mee. Of je nu coureur bent of niet, harmonie en balans in je leven is belangrijk.”

Zijn terugkeer in de Formule 1 staat volgens Hülkenberg het gezinsleven niet in de weg. “Nu ik weer fulltime race, ben ik meer van huis. Dat is een feit. Maar ze komen veel op bezoek bij wedstrijden dit seizoen en buiten de wedstrijden om spendeer ik natuurlijk ook veel tijd aan het gezin. Lekker naar de speeltuin, luiers verschonen; dingen die elke vader doet.”

Met name in de kwalificatie verrast Hülkenberg geregeld dit seizoen © Haas F1

Supersub

Tussen 2020 en 2022 ontkomt ook de Formule 1 niet aan de gevolgen van de coronapandemie. Diverse keren treft het virus mensen in de F1-paddock, onder anderen Sergio Pérez en later Sebastian Vettel. En wie bel je dan als team? Inderdaad.

Hülkenberg: “Ik mocht gelukkig een paar keer invallen in de seizoenen waarin ik geen fulltime-coureur was bij een team. Al is de aanleiding niet wat je wilt.” De Duitser verving in 2020 op verdienstelijke wijze de door corona getroffen Pérez bij het toenmalige Racing Point en in 2021 werd hij mede daardoor reservecoureur bij opvolger Aston Martin. Voor die renstal mocht hij in 2022 een keer Vettel vervangen toen ook die getroffen werd door het virus.

“De invalbeurten zorgden ervoor dat ik nog kon ervaren hoe het was om te rijden, ook al is het heel anders dan fulltime bij een team zijn. Maar het beviel. En het deed me ook inzien dat ik nog niet klaar was met Formule 1. Ik zag in hoeveel F1 me nog waard is, en dat het een voorrecht is in deze klasse te mogen rijden.”

En zo groeide in 2022 naar eigen zeggen de wens volledig terug te keren in 2023. Hülkenberg, met een lach: “En verrassend genoeg heb ik vervolgens een team kunnen overtuigen om me vast te leggen.” Dan, serieus: “Uiteindelijk is dit mijn passie, dit is het werk waar ik van hou. En wat ik het beste kan.”

De Duitser is blij met zijn kans bij Haas F1 en laat dan ook niets aan het toeval over © Haas F1

Terugkeer

Het is Haas F1 dat besluit hem de zo vurig gewenste rentree in de sport te gunnen. In 2023 keert Nico Hülkenberg daardoor terug in de koningsklasse. En hij laat zien het rijden nog niet verleerd te zijn.

“Ik ben iets ouder, iets wijzer misschien ook wel”, klinkt het over wat er in de jaren voor hem veranderd is. “Maar de Formule 1 zelf, die is niet heel erg veranderd. Ja, de auto’s wel, sommige coureurs ook en enkele reglementen. Maar de mensen in de paddock, de doelen die coureurs en teams hebben, de manier waarop een weekend ingedeeld wordt – dat is in grote lijnen hetzelfde. Iedereen wil uiteindelijk zo goed mogelijk presteren met de middelen die je hebt en je probeert je op alle vlakken altijd te verbeteren.”

Sportief gezien is de terugkeer er een met tot nu toe gemengde gevoelens. De Haas blijkt geen topauto, met name in de races komt de bolide vaak tekort ten opzichte van andere middenmoot-teams. “We proberen altijd stappen te zetten”, zegt Hülkenberg. “Maar ik denk dat we wel op de goede weg zijn, dus we moeten blijven doen wat we doen: ontwikkelen. Als team en als coureurs.”

Op de zaterdagen gaat het wel goed, in kwalificaties is hij teamgenoot Kevin Magnussen vaak de baas. De twee hadden in het verleden een conflict, maar dat was voor dit seizoen al bijgelegd. Het past bij de zorgeloze en ontspannen indruk die Hülkenberg maakt als coureur van Haas. “Ik heb het gewoon heel erg naar de zin.”

En dus voelt hij zich thuis. “Dit is een heel ander team dan bijvoorbeeld fabrieksteams zoals Renault of Aston Martin, het is knus en familiair. Alles heeft z’n charmes en dit zeer zeker ook. Ik ben blij dat ik terug ben in de Formule 1. En dat het bij Haas F1 is.”

Dit interview verscheen in een eerder nummer van Formule 1 Magazine.

