Het IndyCar-seizoen 2023 werd voor Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout niet wat hij ervan had verwacht. Met de laatste wedstrijd van het jaar nog voor de boeg, staat de teller tot nu toe op twee top-10 klasseringen. De zesde plaats in de voorlaatste race in Portland biedt de 22-jarige Nederlander echter hoop om het seizoen zondagavond in Monterey positief af te sluiten.

Een hoop potentie en een meerjarig contract bij Ed Carpenter Racing (ECR); vol goede verwachtingen begon ‘Veekay’ aan het huidige IndyCar-seizoen. Tijdens de legendarische Indy 500 viel hij op met zijn tweede plek in de kwalificatie. In een incidentrijke race kwam de 22-jarige coureur uit Hoofddrop vervolgens als tiende over de finish.

Een turbulente zomer volgde. De auto van ECR was niet goed in balans, er waren veranderingen binnen het team en de resultaten vielen tegen. Pas vorige week, in de zestiende van zeventien races dit seizoen, eindigde Van Kalmthout weer eens in de top-10. “Maar dat geeft al wel een goed gevoel richting de winterstop”, liet hij daarna weten. “Hier kunnen we op voortborduren. En gelukkig is er nog een race te gaan voordat het seizoen is afgelopen.”

Dat is de Grand Prix van Monterey, zondag op circuit Laguna Seca. “Ik heb daar in 2019 in de Indy Lights twee keer gewonnen, maar het team heeft het er historisch gezien lastig. Hopelijk kunnen we dat doorbreken om zo na het goede resultaat in Portland ons seizoen met een hoogtepunt af te sluiten.”

Van Kalmthout staat in de titelstrijd op de vijftiende plek. De Spanjaard Alex Palou verzekerde zich in Portland al van het kampioenschap. Hij domineert dit seizoen met vijf overwinningen. Ook was hij de beste qua aantal poles, podiumplaatsen, top-5 noteringen en top-10 noteringen. Palou reed daarnaast de meeste ronden aan de leiding en eindigde in een race nooit lager dan achtste.

De slotwedstrijd van het IndyCar-seizoen 2023 is zondagavond vanaf 21.00 uur Nederlandse tijd live te zien via Ziggo Sport.

Resultaten 2023:

Datum Race Finish Start 3 sep GP Portland 6 13 27 aug GP Illinois 11 20 12 aug GP Indianapolis (Road Course) Race 2 11 19 6 aug GP Nashville 14 19 23 jul GP Iowa Race 2 18 14 22 jul GP Iowa Race 1 17 15 16 jul GP Toronto 13 12 2 jul GP Mid-Ohio 15 16 18 jun GP Road America 12 15 4 jun GP Detroit 18 14 28 mei Indy 500 10 2 16 mei GP Indianapolis (Road Course) Race 1 13 17 30 apr GP Alabama 16 9 16 apr GP Long Beach 26 19 2 apr GP Texas 11 26 5 maa GP St. Petersburg 21 24

