Terwijl het Indycar-circus het hoofdnummer – de Indianapolis 500 – achter de rug heeft en nu in Detroit op Belle Isle neerstrijkt, begint de rijderscarousel steeds meer vorm te krijgen. De Nederlander Rinus van Kalmthout, artiestennaam ‘VeeKay’ in Amerika, blijft één van de hoofdrolspelers.

Zijn sterke seizoenstart maakte Van Kalmthout al vóór de Indy 500 een van de sterren in het silly season, als de paddock bol staat van de geruchten en de traditionele stoelendans losbarst. Dat zijn ‘500’ er voortijdig op zat – de exacte oorzaak van zijn opmerkelijke crash is nog altijd niet achterhaald – heeft daar niks aan veranderd. Gedurende de gehele Month of May, met alle trainingen en kwalificaties die de Indy 500 telt, heeft de Nederlander namelijk indruk gemaakt.

Interesse genoeg

Ed Carpenter, teambaas en eigenaar van het gelijknamige Ed Carpenter Racing waar Van Kalmthout voor uitkomt, noemde het vooraf al ‘een prioriteit om Rinus te behouden’ – en ook daar is niks aan veranderd. Aan interesse voor Van Kalmthout is echter geen gebrek. De eerste moves op de rijdersmarkt voor 2023 zijn inmiddels gemaakt, met Alexander Rossi die naar McLaren gaat en Kyle Kirkwood die hem vervangt bij Andretti Autosport, zodat de eind dit jaar transfervrije Van Kalmthout nu één van de hoofdrolspelers is.

Rinus van Kalmthout blijft één van de hoofdrolspelers in het silly season. Foto: Motorsport Images.

Er zijn, zo klinkt het vanuit de Indycar-paddock, ‘meer dan drie of vier teams’ die hem (hoog) op hun verlanglijstje hebben staan. Een van die teams, volgens de geruchtenmolen, is Arrow McLaren SP. Van Kalmthout zelf bevestigde al voor de Indy 500 tegenover FORMULE 1 Magazine dat ‘het klopt dat er interesse is van andere teams, waaronder McLaren’, maar wilde verder niet op namen ingaan. Behalve dat hij wel benadrukte dat bij ECR blijven uiteraard ook een zeer reële optie voor hem is.

Boost

“We hebben nog lang te gaan dit jaar, dus ik ben nog niet met mijn toekomst bezig. Het geeft echter wel een boost om gewild te zijn”, verklaarde Van Kalmthout. GP Sports Management, dat zijn zaken behartigt, mag conform contract pas vanaf 1 augustus met andere partijen dan ECR spreken. Bij het eerder genoemde McLaren is overigens nog wel plek, ondanks dat het deze week aankondigde dat Rossi komt en Pato O’Ward blijft: McLaren wil uitbreiden naar drie auto’s en Felix Rosenqvists aanblijven is onzeker.

Andretti Autosport lijkt daarentegen vol te zitten, maar bij grootmacht Ganassi komt mogelijk wel een zitje vrij, nu er geruchten gaan dat McLaren óók een oogje heeft op titelverdediger Alex Palou. Nogmaals, Van Kalmthout wil zelf geen namen noemen en beklemtoont ook zich goed te voelen bij ECR. Dat klinkt teambaas Carpenter ongetwijfeld als muziek in de oren: “Want wij willen doorgroeien en het team om Rinus heen bouwen. We willen hem laten zien dat hij zijn ambities hier kan waarmaken.”

