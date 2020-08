Indycar: VeeKay finisht dankzij sterke eindsprint als zesde op Gateway

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout is als zesde gefinisht in de eerste Indycar-race van het weekend op Gateway. Nadat een verkeerd gevallen neutralisatie zijn podiumkansen vergooide, maakte hij alsnog een sterke inhaalslag.

“We lagen op koers voor het podium, maar werden eigenlijk wel een beetje genaaid door de neutralisatie”, verwijst VeeKay naar hoe de race rond ronde 109 (van de 200) geneutraliseerd werd vanwege regenval. VeeKay had net daarvoor een stop gemaakt, terwijl de mannen vooraan door de neutralisatie een ‘gratis’ pitstop konden maken.

VeeKay kwam hierdoor zelfs een ronde achter te liggen, maar de Nederlander – en ook Will Power en Josef Newgarden van Penske, die eveneens net een stop hadden gemaakt – mochten dit rondje weer terugpakken van de wedstrijdleiding. Daarna lag VeeKay echter alsnog buiten de top tien, op plek elf. Van daar knokte hij zich na de hervatting terug naar plek zes. “Ik ben heel blij met dit resultaat.”

“Ik bleef er gewoon voor gaan in de race, en de auto was gelukkig goed in het verkeer. Ik kon er echt mee inhalen”, vertelt de coureur van Ed Carpenter Racing. Hij had het geluk dus niet echt aan zijn zijde, “maar we hebben er nog het beste van gemaakt”. De zesde plek in Gateway is VeeKay’s op één na beste resultaat tot op heden in de Indycars, na zijn vijfde plek in de Indianapolis GP begin juli.

De race werd ondertussen gewonnen door kampioenschapsleider Scott Dixon, terwijl Takuma Sato als tweede finishte. Vorige week, tijdens de Indy 500, waren de rollen nog omgedraaid tussen de twee. Sato begint race twee op Gateway zondag van pole. VeeKay start dan als achttiende. De race is zondagavond vanaf 21:30 Nederlandse tijd te zien op Ziggo Sport Select en Ziggo Sport Racing.

