Indycar: VeeKay met super start en strategie van 18 naar 4: ‘Eén van mijn beste races’

Josef Newgarden heeft zondag de tweede Indycar-race op de oval van Gateway gewonnen, maar de Nederlander Rinus VeeKay was the talk of the town met een geweldige inhaalrace van de achttiende naar de vierde plaats. “Dit was één van mijn beste races.”

Zes van die veertien plekken winst pakte VeeKay gelijk bij de start en in de openingsronde, mede door vier coureurs in vrijwel één actie voorbij te steken.

VeeKay’s team Ed Carpenter Racing ging daarna, net als zaterdag, voor een agressieve strategie met vroege pitstops. Hij klom zo eerst op naar plek zes en lag daarna een tijd derde.

Later in de race zakte VeeKay door snelle stops van anderen naar plek vijf, maar won weer een plekje terug door gelijk toe te slaan toen Colton Herta een fout maakte – met licht contact tussen de twee.

VeeKay, die volgens zijn paspoort overigens Van Kalmthout heet, maar onder deze naam in Amerika racet, finishte daarna als vierde met de race die onder een neutralisatie eindigde.

Heel anders dan ‘amazing‘ kan hij zijn race daarna niet omschrijven op zijn eigen social media. “Een amazing race.” “De strategie was ook amazing.” En: “We hadden amazing duels op de baan.”

In de terugblik van zijn team, voegt hij daar nog aan toe dat het ‘één van mijn beste races’ was, met een groot woord van dank aan de strategen van ECR voor de ‘briljante strategie’.

“De laatste ronden waren moeilijk”, zegt hij nog wel over de chaotische slotfase. “We hebben net naast het podium gegrepen. De vierde plek was gewoon het best mogelijke resultaat!”