De GP van China leverde zondag een vermakelijk schouwspel op, evenals een kersverse Grand Prix-winnaar. Op 19-jarige leeftijd werd Kimi Antonelli pas de tweede tiener ooit die een F1-race won. Recordhouder Max Verstappen was een stuk minder fortuinlijk in Shanghai. Na een late uitvalbeurt haalde hij opnieuw uit naar de reglementen, maar volgens de internationale media zorgden die juist voor het nodige spektakel. Bovendien lijkt er bij Mercedes voorzichtig een nieuwe titelstrijd te ontkiemen.

“George, pas op”, opent het raceverslag van Daily Mail. De 28-jarige coureur leidt nog steeds het kampioenschap, maar moet volgens het Engelse medium serieus vrezen voor teamgenoot Kimi Antonelli. “Vergis je niet, George Russell blijft de titelfavoriet in deze fase van het seizoen”, voegde de redacteur van dienst eraan toe. “Hij verkeert in topvorm en had waarschijnlijk opnieuw gewonnen als hij in de kwalificatie geen problemen met zijn versnellingsbak had gehad. Hij startte als tweede en finishte ook als tweede, waarmee hij een voorsprong van vier punten in het kampioenschap behoudt.”

‘Je kan het gejuich niet negeren’

Uiteraard ging er ook aandacht uit naar Lewis Hamilton, die eindelijk zijn eerste Ferrari-podium boekte in Shanghai. “De zevenvoudig wereldkampioen liet zien dat hij niets van zijn scherpte of competitieve geest heeft verloren”, aldus de Daily Mail. Max Verstappen moest het ondertussen ontgelden. Na zijn uitvalbeurt en een nieuwe tirade op de F1-reglementen pareerde het Engelse medium: “Deze nieuwe auto’s leveren wel enorm vermakelijke races op, met gevechten over het hele veld. De formule heeft zo zijn gebreken, maar het is moeilijk om de juichende kreten vanaf de tribunes te negeren.”

In de Italiaanse pers lag de focus op Kimi Antonelli, de eerste Italiaanse racewinnaar in twintig jaar tijd. De jonge Mercedes-coureur prijkte op de voorpagina’s en is volgens menig medium een serieuze kanshebber voor de titel. “Als er geen grote problemen optreden, zullen alleen de Mercedes-coureurs om het wereldkampioenschap strijden”, meldt La Gazzetta dello Sport. “Maar Antonelli heeft de vooruitzichten wel aanzienlijk veranderd. Hij hoeft geen ervaring meer op te doen, hij kan zich gaan richten op een hoger doel. Russell weet inmiddels dat zijn jonge teamgenoot razendsnel leert en erg sterk is; hij mag niets meer weggeven.”

Perfecte Antonelli

Onze zuiderburen trokken een vergelijkbare conclusie. “Het raceweekend in Shanghai bevestigde waar de seizoensopener in Melbourne al op hintte: seizoen 2026 wordt een Mercedes-feestje”, schrijft Het Laatste Nieuws. “Met, zo was de algemene overtuiging, George Russell in een rustige, onbedreigde hoofdrol. Wegens meer ervaring, al langer bij het team, enzovoort. Het spookbeeld van een saai seizoen dus. Maar zie: enter Kimi Antonelli. Met zijn overwinning bevestigde de 19-jarige Italiaan niet alleen al het goeds dat vorig jaar werd voorspeld, hij wekte ook de hoop dat er toch nog gebikkeld zal worden om de wereldtitel. Toegegeven: George Russell worstelde in de beslissende fase van de kwalificatie met problemen en had zonder die technische sores misschien wel poleposition kunnen pakken. Maar in de race deed Antonelli alles perfect.”

Een stukje zuidelijker werd eveneens gesproken van een ‘perfect’ optreden van Antonelli. Bij L’Équipe was men zeer lovend over de ’toekomstbelofte’ van Mercedes: “De zeer jonge Kimi Antonelli behaalde zondag tijdens de GP van China zijn eerste overwinning na een perfect gecontroleerde race. Daarmee zet hij zijn versnelde leerproces voort, waarin zijn vader Marco, zijn teambaas Toto Wolff en zijn race-ingenieur Peter Bonnington hem hebben ondergedompeld sinds hij bij Mercedes rijdt.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.