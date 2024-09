Als olympisch kampioen (Londen 2012) genoot hij deze zomer van de Olympische Spelen in Parijs, maar ook Formule 1 kan Epke Zonderland bekoren. Net als Max Verstappen is hij drievoudig wereldkampioen. De turner is al gestopt (2021), maar bij de coureur zit er nog wél rek in de prestaties. Over wereldtitels, zelf racen, het zwarte gat en uiteraard over Max Verstappen…

Epke, in hoeverre volg jij de autosport en Formule 1 in het bijzonder?

“Ik volg het zeker wel, al kijk ik niet zoveel sport op tv als je misschien zou verwachten. Maar ik ben al twee keer naar een Grand Prix geweest, waaronder die in Zandvoort vorig jaar. Een mooie happening, geweldig om te zien hoe groots zo’n evenement is. Het deed me denken aan de Olympische Spelen. En dan die snelheid, heel bijzonder. Ik volg Max uiteraard, vind het knap wat hij presteert. Geweldig, ook toen in Zandvoort. Max had het allemaal aardig in de macht.”

Turnen en autosport lijken ver uit elkaar te liggen. Maar als topturner moest jij in een oefening in korte tijd veel moeilijke handelingen verrichten, in die zin lijkt het op wat een coureur tijdens een ronde allemaal moet doen in zijn auto.

“Zo bekeken zijn er inderdaad de nodige gelijkenissen. Er is in beide gevallen weinig ruimte voor fouten, je verricht allebei handelingen die je er door veel trainen in hebt geslepen. En die je doet op basis van gevoel. Dus dat komt zeker overeen. Net als de focus, het mentale aspect ook van de druk die erbij komt kijken. Een coureur heeft alleen wel een veel langere spanningsboog dan een turner.”

Max Verstappen heeft nu drie wereldtitels op zak, evenveel als jij in het turnen aan de rekstok. Hoe moeilijk is het aan de mondiale top te komen en die successen te blijven herhalen?

“De beste van de wereld zijn, dat is en blijft een bijzonder gevoel. Je wilt winnen, hebt een doel, iets waar je naartoe werkt als sporter. Als je vaak wint, gaan mensen het misschien normaal vinden. Maar als sporter weet je ook: winnen is nooit een gegeven. En dus moet je altijd jezelf blijven ontwikkelen, dat zal voor Max niet anders zijn. Zo kun je op niveau blijven presteren.”

En elke titel is mooi, welke het ook is?

“Dat zeker, elke titel is ook vooral weer anders. En uniek. Mijn wereldtitel in Antwerpen was bijvoorbeeld voor mij bijzonder omdat het de eerste was. Maar mijn tweede was dan weer speciaal doordat ik op dat WK mijn beste oefening turnde. Zo heeft elke titel uiteindelijk een eigen verhaal.”

Je bent inmiddels enkele jaren topsporter-af. Na je studie Geneeskunde werd je sportarts, je hebt een gezin met twee kinderen en bent namens zorgverzekeraar De Friesland onder meer betrokken bij het vitaliteitsprogramma Samen Fitter. Geen zwart gat dus?

“Gelukkig niet. Ik heb een druk, maar mooi leven. Ik zet me graag in voor sporten en bewegen, om mensen daar bij te kunnen te helpen. Als sporter ben je sowieso veel bezig met gezond leven, als arts zie je ook één op één hoe belangrijk gezondheid is. Dat ik nu nog mijn topsportcarrière, en wat ik daarin leerde, kan benutten om mensen te helpen is erg fijn. Het geeft me veel voldoening.”

Ondertussen zijn de Olympische Spelen in Parijs achter de rug. Hoe heb jij ernaar gekeken: als oud-sporter of als liefhebber?

“Als dat laatste, ik ben niet iemand die met een kritisch blik gaat kijken vanuit het topsportverleden. Toen ik nog turnde, ging ik tijdens de Spelen als liefhebber ook al graag naar wedstrijden van andere olympiërs. Gewoon, omdat ik het mooi vond: ik kon, en kan, ervan genieten. Ik keek dus echt als sportliefhebber.”

Tot slot, wordt het al tijd zelf eens een rondje te rijden?

“Dat is er tot op heden nooit van gekomen. Maar bij deze: ze mogen me bellen, dat lijkt me wel wat. Ik zou het zo doen in elk geval.”

