De Formule 2 maakt zich komend weekend op voor een spannend slot van het seizoen. In gesprek met FORMULE 1 Magazine vertellen twee van de koplopers hoe zij zich voorbereiden op de laatste race, die voor beiden ook het afscheid van de competitie betekent.

De Formule 1 is niet de enige competitie die komend weekend de seizoensfinale in Abu Dhabi heeft. Ook de Formule 2 vertrekt naar het Midden-Oosten voor de laatste race van het jaar. Maar in tegenstelling tot de Formule 1, valt er voor de Formule 2 nog een hoop te winnen – en verliezen.

Theo Pourchaire gaat aan de leiding. Twee keer eerder deed hij al een gooi naar de titel, maar moest eerst Oscar Piastri en daarna Felipe Drugovich voor zich dulden. Nu is hij de grote favoriet, maar de winst is nog niet gegarandeerd. Frederik Vesti staat 25 punten achter op de Fransman, Ayumu Iwasa heeft een gat van 39 punten naar de koploper. Bij een gelijke stand met een van de andere twee coureurs, verliest Pourchaire echter de titel. De Fransman heeft namelijk maar één overwinning behaald dit jaar, terwijl Iwasa en Vesti al vaker op de eerste plaats hebben gestaan. Met exact 39 punten beschikbaar in het laatste weekend kunnen beide coureurs Pourchaire dus nog inhalen, al erkennen ze wel dat Pourchaire het voordeel aan zijn kant heeft staan.

Zware strijd om de titel

“Voor mij is het een kans van minder dan één procent”, vertelt Iwasa ons. “Ik ga natuurlijk mijn best doen dat laatste weekend, het doel is om pole position te behalen en te winnen in de hoofdrace. In het kampioenschap is P2 haalbaar, daar ga ik me op richten. We moeten vooral werken aan onze kwalificatie, daar worstelen we de laatste tijd wat meer mee. Als we een goede kwalificatie hebben dan komt het in de race ook wel goed want we hebben een prima racepace. Als ik zelf het maximale kan laten zien, dan denk ik dat ik wel pole kan halen en net zoals vorig jaar de race kan winnen.”

Iwasa behaalde zijn eerste overwinning van dit jaar in Australië.

Vesti is iets optimistischer. “Het wordt een flinke opgave om meer punten te halen dan Theo, maar het is zeker mogelijk. Als je een goed weekend hebt in de Formule 2, dan kan je makkelijk 30 punten halen. Natuurlijk moet Theo een heel slechte week hebben wat betreft de punten, maar ik zie het wel zitten.”

Het betekent dat Vesti met gemengde gevoelens aan dit weekend begint. “Dit is een seizoen van pieken en dalen geweest, maar ik ben erg trots op wat we hebben bereikt. Tegelijkertijd heb ik nog steeds die honger en wil ik gewoon dat laatste weekend perfect doen. Voor mij is het eenvoudiger dan alleen maar het kampioenschap winnen, ik moet vooral op zondag winnen. En als ik dan die finishlijn overga als kampioen, dan hebben we het gewoon erg goed gedaan. Maar we moeten zoveel kleine stapjes zetten voordat we dat bereiken.”

‘Die druk maakt me juist beter’

Ondanks dat er veel op het spel staat, beginnen de coureurs niet anders aan deze laatste race dan aan alle andere races dit seizoen. “Ik denk niet eens echt aan het kampioenschap”, aldus Iwasa. “Als ik dat wel doe, dan moet ik meer dan 100 procent geven en dat is ook niet goed, dan ga je fouten maken enzo. Dus ik ga gewoon mijn best doen en het maximale eruit halen. Ter voorbereiding moeten we gewoon keihard werken, en daar steken we ook veel tijd in. We doen alles niet één keer, maar veel vaker. In mijn ervaring werkt dat goed.”

Voor Vesti kwam de eerste overwinning in Saoedi-Arabië.

Ook bij Vesti maken ze zich op dezelfde manier als altijd klaar. “Voegt het extra druk toe? Misschien. Maar het hele seizoen voelen we die druk al. Ik denk ook dat die druk me juist beter maakt. Ik ben daar niet bang voor, ik denk dat het me juist een bepaalde energie geeft die je anders niet voelt. Dat heb je niet als je niet graag genoeg wil winnen.”

Twee maanden pauze

De race komt na een pauze van ruim twee maanden sinds de vorige race in de Formule 2. Dat wordt wel even schakelen, vertellen de coureurs. Vesti: “Ik denk dat we allemaal een beetje roestig zullen zijn die eerste paar rondes. Maar ik denk wel dat we snel genoeg weer in ons element zijn. Het wordt niet makkelijk, maar we kennen allemaal de auto’s dus het wordt ook weer niet krankzinnig moeilijk.”

“We kunnen op geen enkel moment oefenen met de auto tijdens die pauze”, voegt Iwasa toe. “Ik heb zelf bijvoorbeeld dan maar heel veel in de simulator gezeten om niet het gevoel kwijt te raken. Het is als coureur best lastig in zo’n periode. Je doet je best, maar er is ook weer niet zoveel wat je kan doen ter voorbereiding.”

Vesti in de garage van Mercedes tijdens de F1 Grand Prix van Mexico.

Werk met Formule 1-teams

Tijdens die pauze hebben de coureurs bepaald niet stilgezeten. Naast werk in de simulator en algemene verplichtingen aan het team, stonden de twee maanden bol van de fysieke training. “Wat dat betreft was het niet echt leuk”, grijnst Iwasa. En ook Vesti geeft toe: “Dit was bepaald geen vakantie.”

Maar nog veel belangrijker was wat ze deden voor hun teams. Niet hun Formule 2-teams, maar hun opdrachtgevers uit de Formule 1. Beide coureurs horen namelijk bij een Driver Academy: Vesti bij Mercedes, Iwasa bij Red Bull. Voor Mercedes zat Vesti in Mexico in de auto van de eerste vrije training. “Het was een droom die uitkwam”, vertelt de Deen. “Het is niet het minste team, en ik was erg trots dat ik in die auto mocht zitten. Ik heb ook erg veel geleerd van Lewis en George.”

Iwasa reed dan misschien geen vrije training, maar in zijn thuisland Japan kreeg hij genoeg te doen van Red Bull. “Ik was bij die Grand Prix, want ik moest daar het een en ander leren van Red Bull. Ik deed daar ook wat werk voor Honda Racing, waaronder een showrun.”

Afscheid van F2

Terug naar de race in Abu Dhabi dan. Voor Vesti betekent de laatste race van het seizoen ook zijn afscheid van de competitie. Na twee jaar (zes overwinningen, elf podiums) vinden hij en Mercedes dat hij zich voldoende bewezen heeft. “Ik heb mijn tijd gehad. Twee jaar is genoeg. Als ik nog een derde jaar blijf, dan levert me dat niets op, zelfs niet als ik de titel win in dat derde jaar. Het bewijst niets meer dan ik nu al heb gedaan. Ik ben dol op de Formule 2 en zou het met alle liefde nog een jaar doen. Het is zo’n geweldig kampioenschap, naar mijn mening een van de beste competities ter wereld. Dus het zal lastig worden om afscheid te nemen, maar het is de noodzakelijke volgende stap.”

Het enige dat Red Bull van mij vraagt, is die laatste race te winnen. Ayumu Iwasa

Iwasa bevindt zich in een vergelijkbare situatie. De Japanner zit in zijn tweede jaar in de Formule 2. In zijn eerste jaar eindigde hij als vijfde, nu is hij een titelkandidaat. En met de grote veranderingen die binnen het Red Bull Junior Team gaande zijn, lijkt het er sterk op dat ook Iwasa volgend jaar niet terugkeert. Een officiële aankondiging van zijn toekomst laat echter nog even op zich wachten.

“Het is nog niet helemaal besloten”, vertelt Iwasa. “Er komt uiteindelijk een aankondiging van Red Bull en Honda, maar het enige wat ik nu kan zeggen is dat er nog geen definitieve keuze is gemaakt. Wat ik als opdracht kreeg was om die laatste race te winnen. Ik ga me daar gewoon op richten en hopelijk kan ik dan volgend jaar het ook goed doen. Of ik nou in de Formule 2 of in Super Formula zit, ik moet gewoon mijn best doen. Het doel is namelijk om zo snel mogelijk naar de Formule 1 door te stromen, dus daar moet ik me klaar voor maken.”

