In de nieuwe extra dikke special van FORMULE 1 Magazine – Het Jaar van Max – staat uiteraard een groot interview met Max Verstappen. Hierin vertelt de drievoudig wereldkampioen van Red Bull over een aantal bijzondere ontmoetingen tijdens het seizoen, waaronder die met David Beckham in Qatar. “Wat ik meemaak, staat niet in verhouding met wat hij heeft meegemaakt”, zegt Verstappen.

Lees hieronder een passage uit het interview met Max Verstappen. Het volledige interview valt te lezen in Het Jaar van Max van FORMULE 1 Magazine.

In Qatar heb je David Beckham weer eens gesproken. Heb je de documentaire over hem op Netflix gezien?

“Zeker. Mooi gemaakt. Indrukwekkend verhaal ook.”

Eén aflevering gaat volledig over een onnodige rode kaart die hij kreeg en de enorme impact die dat op zijn leven had, maar ook op dat van zijn gezin, zijn ouders en andere mensen in zijn omgeving.

“Dat was wel heel erg. Dat soort extremiteiten heb je ook meer in voetbal dan in Formule 1. En zeker in Engeland natuurlijk, waar voetbal enorm leeft.”

‘Je zag hoe mentaal sterk David Beckham was’

“Wat ik meemaak staat niet in verhouding met wat hij heeft meegemaakt. In de docu zag je wel hoe mentaal sterk hij was. Want ondanks alles focuste hij zich gewoon op zijn carrière en trainingen. En vaak liet hij het daarna op het veld weer zien en kreeg hij iedereen weer aan zijn kant. Dat vond ik mooi, op het veld je voeten laten spreken.”

Is de impact van kritiek van de buitenwacht, die jij ook weleens krijgt, één van de redenen dat je persoonlijk niet heel actief bent op social media?

“Ja. Maar daarnaast heb ik ook zoiets van: wat ik privé doe, gaat verder niemand iets aan.”

Het maakt je ook wel minder kwetsbaar lijkt me, voor mensen die je willen raken. Je krijgt dan sommige zaken niet of minder snel mee?

“Dat klopt. Maar ik volg sowieso niet zo heel veel Formule 1-gerelateerde accounts of mensen. Ik negeer veel Formule 1-nieuws bewust, dan komt het op een gegeven moment ook niet meer voorbij in mijn tijdlijn. Eigenlijk volg ik alleen andere sporten en sporters, ook om op die manier balans in mijn leven te krijgen. Ik wil – en helemaal als ik thuis ben – niet alles weten over wat er speelt in de paddock.”

“Dat geldt zeker ook voor familiebezoek in Brazilië, als ik mijn schoonvader (drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet, red.) zie. Dan hebben we het echt niet over autosport. Hij heeft daar in zijn leven meer dan genoeg over gepraat. Op een gegeven moment heb je daar ook helemaal geen zin meer in, ben je erover uitgepraat. Ik begrijp dat wel, er is meer in het leven.”

Max Verstappen in een onderonsje met Sergio Pérez, David Beckham en Christian Horner (Getty Images)

