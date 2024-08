De afgelopen negen jaren zijn omgevlogen. Max Verstappen (26) stofte daarin de Formule 1 af, werd wereldkampioen, brak records en staat aan het hoofd van een bloeiende onderneming. Tijd voor een tussenbalans. “Je wilt ook een beetje van je leven kunnen genieten, toch?”

Max, wil je eens reflecteren op tien jaar Formule 1. Ik neem aan dat het je verwachtingen heeft overtroffen.

“Weet je, daar ben ik helemaal niet zoveel mee bezig geweest, met ‘de verwachtingen’. Ik probeer tegen mijzelf te zeggen dat ik probeer het elk jaar weer zo goed mogelijk te doen. Want je droom is natuurlijk om wereldkampioen te worden en dat soort dingen. Maar ja, dat zijn dingen die op je pad komen als je het goed genoeg doet. En je moet natuurlijk bij het juiste team zitten. Natuurlijk heeft alles wat er gebeurd is mijn stoutste verwachtingen overtroffen. Maar nogmaals, ik was er totaal niet mee bezig. 61 overwinningen, geen, of één: ik maakte me daar eigenlijk nooit zo heel druk om.”

Waar maak je je wel druk om? Alles lijkt van je af te glijden, je lijkt zo ontspannen in het leven te staan.

“Dat klopt. Maar dat komt ook omdat je ook maar één keer leeft. Natuurlijk is Formule 1 een belangrijk deel daarvan, maar uiteindelijk wil je ook wel een beetje van je leven kunnen genieten, toch? Je bent er maar één keer.”

Hoe geniet jij?

“Door buiten de Formule 1 om natuurlijk tijd door te brengen met je vrienden en familie. Gewoon, leuke dingen doen. Op dit moment lukt dat natuurlijk niet zo vaak zoals ik zou willen, want je bent veel onderweg voor het racen. Dat is nu onderdeel van de sport. Maar dat gaat je op een gegeven moment wel opbreken als je, ja, kijkt naar de kwaliteit van het leven. Uiteindelijk maken resultaten dan natuurlijk ook niet meer zo heel veel uit over je beslissing.”

