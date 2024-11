Ook coureur en F1-analist Tom Coronel is zwaar onder de indruk van wat viervoudig wereldkampioen max Verstappen dit seizoen heeft laten zien. “Die processor in zijn bovenkamer heeft zo’n zware overcapaciteit dat hij dingen kan die andere mensen niet kunnen”, zo stelt Coronel, in Las Vegas aanwezig als analist voor Viaplay. En: “Dit is een titel die Max nooit had mogen winnen.”

– Waar heeft Max voor jouw gevoel deze titel gewonnen?

Tom Coronel: “Weet je wat het unieke van hem is? Dat hij een kampioenschap kan winnen met een auto die niet de beste is. Sowieso is de manier hoe hij denkt heel bijzonder. Hij doet dingen en pakt punten, waar andere mensen het laten liggen. Daar waar je als coureur het verschilt kunt maken, doet hij het. Denk bijvoorbeeld aan de race in Brazilië, maar zo zijn er meer races geweest. We hebben natuurlijk geregeld gedacht voor een race: ‘Dit gaat niets worden met deze auto , hij wordt hooguit vijfde of zesde’. En vervolgens werd hij gewoon tweede en zat Lando Norris er gewoon achter, zoals bijvoorbeeld in Austin.”

“Max heeft ook gewoon rust in zijn kop. Als hij denkt: vandaag is P5 het maximaal haalbaren, dan wordt het ook P5. Hij heeft geen last van een gefrustreerd ego dat gaat opspelen. Hij is gewoon slimmer dan al die andere gasten op de grid.”

– Hij heeft nu vier wereldtitels, net zoveel als Sebastian Vettel en Alain prost. Als je Max vergelijkt met hen, is hij dan gaandeweg opgeschoven van type Vettel naar type Prost, in de zin dat hij gecalculeerder is gaan racen?

“Ja! Kijk, in het begin van zijn carrière in de Formule 1 hing hij all-in. Alles of niets. En zo moet je dan ook racen, want je moet laten zien wat je waard bent. Maar wat ik nu heel duidelijk zie is dat die processor in zijn bovenkamer zo’n zware overcapaciteit heeft dat hij dingen kan die andere mensen niet kunnen. Zoals de rust bewaren, rekenen, nadenken, oog hebben voor andere dingen en op de juiste momenten de druk opzoeken.”

‘Max maakt geen fouten’

“Max legt de lat hoog. Bij zichzelf en de mensen om zich heen. En het werkt! Kijk eens hoe verdomd weinig fouten hij maakt tijdens een seizoen. Ik heb er misschien een paar gemist, maar eerlijk gezegd, ik heb er geen één gezien. En dat is zó bijzonder. En daar wint hij het kampioenschap mee. Dit is een wereldtitel die Max eigenlijk nooit had mogen winnen. Lando Norris had met twee vingers in zijn neus de laatste maanden alle races moeten winnen met de auto die hij heeft. Maar we hebben het gezien, hij heeft gewoon teveel fouten gemaakt. En Max maakt geen fouten.”

– Wat zegt dit over volgend jaar dan? Want eigenlijk zeg je dat Max lichtjaren verder is dan zijn concurrenten op de grid.

“Ik denk dat de anderen heel veel kunnen en moeten leren van Max. Ze zouden eens goed moeten analyseren hoe Max racet. En vervolgens ga je het kopiëre en daarna het liefst verbeteren. Analyse to improvise to optimise. Want het kan altijd beter. Zo denken de Verstappens ook uiteraard. Jos heeft een bepaalde denkwijze die misschien niet iedereen altijd kan begrijpen of kan waarderen, maar het creëert wel een kampioenskop.”

“Iedereen weet nog dat Max in Zandvoort tweede werd. Een megaresultaat eigenlijk. Sterker, vroegen zouden we op de tafels hebben gestaan en champagneflessen hebben ontkurkt. Maar Jos zei gewoon: ‘Ik ga niet naar het podium, hij heeft niet gewonnen’. En dat was niet omdat hij de prestatie niet knap vond. Maar juist door ook op dit soort momenten de druk erop te blijven houden, creëer je een kampioen. En dat vind ik razend knap.”

– Vorig jaar waren Max Verstappen en Red Bull superieur. Verstappen won 19 van de 22 races. Heeft de titel van dit jaar toch meer waarde dan die van 2023?

“Ja, zelfs zijn grootste criticasters, de Damon Hills van deze wereld, zien nu in dat Max met afstand de beste is. De criticasters die twee maanden geleden allemaal nog een grote bek hadden, die zijn nu een soort van wakker geworden. Zij hebben ook in de gaten dat Max geen racer is, maar een racemonster. En voor racemonster Verstappen is het nooit genoeg. Hij wil altijd meer, altijd beter. En dat vind ik wel lachen.”

‘Schijtjaloers op wat die gozer allemaal kan’

“Als ik naar mezelf kijk: er is niemand ter wereld die vaker op een circuit te vinden is dan ik. Ik woon er al m’n leven lang. En ik ben schijtjaloers op wat die gozer allemaal kan. Want ik zie hem soms dingen doen die ik niet begrijp. Dan zie ik hem een actie doen tijdens een race en dan denk ik: doe het niet, doe het niet, want dit kan niet. Maar dan doet hij het toch. Hij is gewoon ontzettend bijzonder en dat hadden al die Britse analisten ook veel eerder kunnen zien.”

– Max staat nu op vier wereldtitels…

“Dit is voor hem pas het begin. Weet je wat het wel is? Max moet het allemaal wel leuk blijven vinden en daar is ergens een grens. Maar als je hem tergt, dan wordt hij alleen maar nóg beter. Op het moment dat je bij hem de druk er op gaat zetten en de fuck you-mentaliteit erin gooiten, krijg je ‘m in de eerste ronde terug op de neus.”

– Heeft Max dit seizoen stiekem op de baan – met alle duels – meer genoten dan vorig jaar, denk je?

“Zeker! Dit is veel, veel mooier. Hij zal best vaak gedacht hebben: haha, weer eentje gepiepeld!”

“Ik begrijp ook goed dat Lando Norris het niet heeft gered. Wat je namelijk ziet is dat hij steeds weer in de valkuiltjes van Max stapt. En Lando zal nooit Max worden, maar kijk uit, hij leert wel. Ik zeg altijd: ieder trucje heb je maar één maand voor jezelf. Want daarna hebben anderen het ook door. En geloof me, Norris leert hard. Want hoe harder de klappen zijn die Max uitdeelt, hoe sneller Norris leert. Volgend seizoen wordt zeker weer een spektakelstuk.”

