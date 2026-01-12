Isack Hadjar maakt dit jaar zijn debuut bij Red Bull. Na een spectaculair rookie-seizoen bij Racing Bulls erft de jonge Fransman het stoeltje van Yuki Tsunoda. Hadjar toonde in 2025 geregeld zijn snelheid, maar ook zijn veerkracht. Nadat zijn eerste raceweekend eindigde met een uitvalbeurt in de formatieronde, krabbelde hij snel weer op. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen blikt terug op zijn horrordebuut en de daaropvolgende ommekeer.

In een nieuwe aflevering van de Red Bull-podcast Talking Bull werd Isack Hadjar gevraagd naar zijn uitvalbeurt in Melbourne. “Mijn wereld stortte die dag in”, gaf hij lachend toe. “Al in de auto liepen de emoties enorm hoog op. Gelukkig is dit geen vechtsport, waarin je maar één keer in de zes maanden in actie komt; vijf dagen later kun je je al revancheren. Daarin zag ik meteen kansen. Ik besefte: ‘Oké, de komende week wordt pijnlijk, dan blijf ik alleen maar denken aan wat ik anders had kunnen doen. Maar daarna stap ik weer in de auto en laat ik zien wat ik in huis heb.’ In China had ik vervolgens een goede kwalificatie en was ik er vrij snel weer bovenop.”

Puntenfinishes

In de daaropvolgende race in Japan scoorde Hadjar nota bene zijn eerste punten voor Racing Bulls. “Dat voelde geweldig”, voegde hij eraan toe. “Ook omdat Suzuka zo’n legendarisch circuit is. Ik had daar altijd al als Formule 1-coureur willen rijden.” Later in het seizoen volgden nog veel meer puntenfinishes voor de jonge Parijzenaar. Zo eindigde hij in Monaco op een knappe vijfde plaats.

“Die springt er voor mij ook echt uit”, lichtte hij toe. “Het voelde als een thuisrace; al mijn familie en vrienden waren erbij. Ik tekende daar bovendien mijn eerste Red Bull-contract en als Ayrton Senna-fan blijft Monaco natuurlijk extra speciaal. Ik wilde daar iets bijzonders neerzetten. Uiteindelijk werd het een geweldig weekend, met – op dat moment – mijn beste resultaat ooit voor het team.” Na een sterke kwalificatie in het prinsdom werkte Hadjar goed samen met teamgenoot Liam Lawson. Het jonge duo hield het veld op en scoorde dubbele punten voor Racing Bulls.

