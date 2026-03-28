Isack Hadjar veroverde zaterdag de achtste startplek voor de GP van Japan. De jonge Parijzenaar was daarmee sneller dan teamgenoot Max Verstappen, die er niet in slaagde om zijn Red Bull uit Q2 te slepen. Het is de tweede keer dit jaar dat Hadjar zich vóór zijn meer ervaren teammaat kwalificeert, een opvallende statistiek gezien de gebruikelijke verhoudingen tussen Verstappen en de tweede Red Bull-coureur. Hadjar is desalniettemin gefocust op het verbeteren van de RB22.

“Ik wist dat het lastig zou worden om Q3 te halen, gezien de uitdagende vrije trainingen”, reageerde Isack Hadjar na afloop van de kwalificatie. “En in de kwalificatie voelde de auto ineens heel anders aan”, verzuchtte hij, “en niet per sé heel veel beter. Het is nog steeds ontzettend lastig om de auto te besturen”, lichtte de Franse coureur toe. “P7 was een beetje mijn doel vandaag, wetende dat dat vrijwel onmogelijk zou zijn, maar we zitten daar nog best dicht in de buurt.”

Verbeteringen zijn leidend

Met het oog op de race wil Hadjar realistische doelen stellen. “Als ik kijk welke auto’s er om me heen staan, wordt het al heel lastig om een punt te scoren”, vervolgde hij nuchter. “Natuurlijk is een plekje in de top-10 wel het streven, maar punten is niet het ultieme doel. Morgen staat vooral in het teken van het verbeteren van de auto”, benadrukte hij. Red Bull verklaarde op vrijdag al dat het nog veel wil leren over de RB22 en de huidige problemen verder in kaart wil brengen.

Problemen of niet, Hadjar gooit vooralsnog hoge ogen bij Red Bull. In drie Grands Prix heeft hij Max Verstappen nu tweemaal verslagen. Dat is meer dan alle tweede coureurs van Red Bull in 2024 en 2025, te weten Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda, bij elkaar.

