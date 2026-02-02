Isack Hadjar heeft verklaard waarom hij vorige week crashte tijdens de besloten shakedown in Barcelona. Achter gesloten deuren testten de teams vijf dagen lang met de nieuwe bolides voor 2026. Hoewel er weinig informatie naar buiten kwam over het reilen en zeilen op het circuit, werd dinsdag al snel duidelijk dat Hadjar was gecrasht in bocht 14. Het bleek een kostbare tegenslag voor Red Bull en het verdere testprogramma.

De crash van Hadjar was het enige noemenswaardige ongeluk van de vijfdaagse test in Barcelona. Meerdere coureurs kwamen – dan wel moedwillig, dan wel noodgedwongen – tot stilstand op de baan, maar alleen de Red Bull-coureur schreef zijn nieuwe bolide volledig af. Na een productieve dag, ondanks de natte omstandigheden op het Spaanse asfalt, belandde Hadjar op de valreep in de muur. Op amateurbeelden is een zwaarbeschadigde RB22 te zien, al kwam de 21-jarige coureur er zonder kleerscheuren vanaf.

Tijdens de testdagen delen teamgenoten één bolide, waardoor Red Bull met spoed reserveonderdelen moest laten invliegen vanuit Milton Keynes. Het team liet daarop twee testdagen verstek gaan en kwam pas op vrijdag weer in actie. Max Verstappen nam de slotdag voor zijn rekening. In de verrassend betrouwbare RB22 kwam de Nederlander tot 118 ronden, waarmee Red Bull in totaal 303 ronden aflegde in Barcelona. In een reactie op de shakedown lichtte Hadjar de crash verder toe.

Kostbare bandenwissel

“Het was fijn om op maandag een goede dag te hebben”, begon Hadjar, die in totaal 158 ronden aflegde. “Het was erg productief en we hebben veel meer ronden kunnen rijden dan we hadden verwacht. Alles verliep vrij soepel en we hadden slechts kleine problemen. Dat was best indrukwekkend, zeker gezien het onze eerste dag was met onze eigen aandrijflijn. Helaas verloor ik dinsdag, vlak na de overstap van regenbanden naar intermediates, de controle over de auto. Natuurlijk was de nasleep daarvan niet ideaal voor het team.”

LEES OOK: Johnny Herbert waarschuwt Red Bull: ‘Zonder topauto kijkt Verstappen verder’

“Het positieve is dat ik de auto al begin te begrijpen en eraan kan werken”, vervolgde hij optimistisch. “Er zijn natuurlijk nog veel dingen die ik moet bijstellen, maar tot nu toe voelt het stabiel.” Hadjar debuteerde vorig seizoen in de Formule 1 en is gewend aan de ground effect-reglementen van de afgelopen jaren. “Deze auto’s zijn anders, heel anders”, voegde hij eraan toe. “Er is absoluut veel minder belasting en ze zijn voorspelbaarder. Dat maakt ze ook eenvoudiger om mee te rijden; je kunt er makkelijker mee spelen en wat betreft de motor heeft de coureur veel meer mogelijkheden om te experimenteren. Ik had me niet beter op dit seizoen kunnen voorbereiden en hoop sterk aan het jaar te beginnen. Maar we zijn zeker nog niet klaar met het werk; ik leer elke dag bij.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.