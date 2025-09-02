De producent van de trofeeën voor de Nederlandse Grand Prix heeft bevestigd dat Isack Hadjar een nieuw exemplaar krijgt opgestuurd. De Racing Bulls-rookie eindigde tijdens het afgelopen raceweekend in Zandvoort voor het eerst op het podium en nam daarmee zijn eerste Formule 1-beker in ontvangst. Tijdens het feestgedruis in de pitstraat brak zijn trofee echter doormidden. Een vervangend exemplaar is inmiddels in de maak.

Hadjar en de crew van Racing Bulls poseerden zondag nog trots met de trofee, voordat de jonge Parijzenaar werd getrakteerd op een champagnedouche. Zijn beker, gemaakt van Delfts aardewerk en met de hand beschilderd, brak daarbij in tweeën. Het deed weinig af aan de feestvreugde, al zou het Nederlandse kunstwerkje in de prijzenkast in Faenza ongetwijfeld minder fraai ogen. Gelukkig heeft de maker, Royal Delft, inmiddels bevestigd dat Hadjar een nieuwe trofee ontvangt.

‘Uitzonderlijk ongeluk’

“Samen met de GP van Nederland willen we natuurlijk dat degene die op de derde plaats is geëindigd de prijs krijgt die hij verdient”, verklaarde een woordvoerder van Royal Delft tegenover PlanetF1. “We weten nog niet precies wanneer we hem zullen leveren, maar we werken er hard aan.” Het Nederlandse bedrijf toonde zich verbaasd dat hun creatie de festiviteiten niet heeft overleefd. “Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden”, aldus de woordvoerder. “In dit geval stond de trofee waarschijnlijk op een oneffen ondergrond. Dit kan ertoe leiden dat de druk ongelijkmatig wordt verdeeld en er spanningspunten ontstaan in het midden of op dunnere delen, waardoor het materiaal kan scheuren en breken.”

LEES OOK: Tim Mayer looft Zandvoort en prins Bernhard in FIA-campagne: ‘Nieuwe maatstaf’

“Het is belangrijk om te benadrukken dat de trofeeën al drie jaar op rij zonder incidenten op het podium hebben gestaan, wat dit echt tot een uitzonderlijk ongeluk maakt.” Royal Delft bevestigde tot slot dat Racing Bulls de gebroken beker mag behouden: “De gesneuvelde trofee blijft bij Hadjar. Het is een aandenken aan een legendarisch moment voor hem.”

Lees hier alles over GP Italië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.