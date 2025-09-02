Tim Mayer, die zich dit jaar kandidaat stelt voor het FIA-voorzitterschap, heeft de Dutch GP op Zandvoort uitgeroepen tot de ‘nieuwe maatstaf’ voor duurzaamheid en innovatie in de autosport. Het evenement staat niet alleen bekend om de fanbeleving, maar is ook een pionier op het gebied van duurzame oplossingen. Mayer, die het later dit jaar opneemt tegen de huidige voorzitter Mohammed Ben Sulayem, sprak daarnaast lovend over circuiteigenaar prins Bernhard van Oranje.

In een officieel persbericht van zijn FIA Forward-campagne stak Mayer de loftrompet over de Nederlandse Grand Prix. De Amerikaan sprak van ‘een nieuwe maatstaf’ bij het organiseren van verantwoorde en succesvolle autosportevenementen. “Duurzaamheid en integriteit moeten centraal staan in de toekomst van de autosport, en Zandvoort laat zien hoe dit op het hoogste niveau kan worden bereikt”, aldus Tim Mayer. “Ik verwelkom de visie van prins Bernhard binnen onze FIA Forward-agenda. Zijn toewijding aan innovatie en verantwoordelijkheid op de lange termijn weerspiegelt precies het soort denken dat de FIA wereldwijd zou moeten hebben.”

FIA-forward

In hetzelfde persbericht sprak Bernhard van Oranje zijn steun uit voor Mayer. “De FIA Forward-campagne is gericht op het creëren van een langetermijnvisie die de FIA toekomstbestendig kan maken”, zei hij. “Een visie waarmee de organisatie wereldwijd relevant blijft en een leider wordt op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en nieuwe verdienmodellen. De FIA heeft een unieke kans en verantwoordelijkheid om de immense innovatie, technische kracht en technologie die de autosport voortbrengt te benutten om hedendaagse uitdagingen aan te pakken.”

In aanloop naar de GP van Silverstone stelde Tim Mayer zich officieel kandidaat voor het FIA-voorzitterschap. Zijn verkiezingscampagne, FIA Forward, onderstreept zijn progressieve plannen voor de organisatie. “Een herculestaak”, noemde hij de campagne, maar tegelijk een belangrijke stap richting een gezondere autosportfederatie. Nadat hij vorig jaar uit zijn functie als steward werd ontheven, concludeerde de Amerikaan dat de federatie onder leiding van de huidige voorzitter vooral de illusie van vooruitgang heeft gewekt. Op Silverstone sprak hij dan ook nadrukkelijk van “gefaald leiderschap.”

