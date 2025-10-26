Isack Hadjar kende een sterke kwalificatie in aanloop naar de GP van Mexico-Stad, maar verliet het Autódromo Hermanos Rodríguez met gemengde gevoelens. De jonge Parijzenaar behaalde een knappe negende tijd – goed voor een achtste startpositie door de straf van Carlos Sainz – maar baalde van een foutje dat hem naar eigen zeggen een beter resultaat heeft gekost: “Ik had er meer van verwacht.”

Hadjar – die dit seizoen al vaker zijn klasse toonde op zaterdag – was verrassend snel gedurende de kwalificatie. In Q1 veroverde hij de snelste tijd, met een voorsprong van 0,003 seconde op Lewis Hamilton. In de volgende kwalificatieronde slaagde hij er echter niet in zijn tijd te verbeteren. Met een beperkte voorsprong op Yuki Tsunoda stootte hij door naar Q3, waarin hij zich na de gridstraf van Carlos Sainz als achtste kwalificeerde, vlak achter WK-leider Oscar Piastri. Zodoende is Hadjar best of the rest achter de topteams.

“Als je het zo bekijkt, was het inderdaad een goede sessie”, gaf Hadjar toe. “Maar ik ben nog steeds een beetje pissig. Ik reed een hele goede ronde, maar maakte een klein foutje waardoor ik er veel verder naast zat dan gedacht. De rest heeft dus duidelijk goede vooruitgang geboekt en wij niet.” Hadjar verraste met zijn eerste temporondje in Q1, maar kon die lijn niet doortrekken in de daaropvolgende sessies. “Doordat ik bovenaan stond in Q1 had ik meer verwacht van de rest van kwalificatie.”

‘Hoop op chaos bij de start’

Volgens Hadjar legde het Autódromo Hermanos Rodríguez een van de zwakke plekken van Racing Bulls bloot. “Ik kan er eerlijk over zijn, onze auto heeft moeite met het rijden op de kerbs – het is gewoon slecht”, verzuchtte hij. Ondanks de problemen is hij tevreden over de richting die het team de laatste dagen heeft ingeslagen. “We begrepen echt wat er aan de hand was – we waren langzaam, en nu zijn we behoorlijk snel. Dat we de auto binnen twee sessies weer op de rails hebben gekregen, belooft veel goeds.”

Hadjar is wel gefrustreerd over zijn startpositie aan de ‘vuile kant’ van de grid. Die pech zou hij al vaker dit seizoen hebben gehad. “Ik weet al niet eens meer hoe vaak ik aan de verkeerde kant van de grid moest starten”, klaagde hij. “Ik weet dat mijn starts goed zijn, maar ik kom altijd aan de verkeerde kant uit. Daarbij is het een lange aanloop naar de eerste bocht … we gaan het zien. Hopelijk wordt het chaos”, besloot hij met een knipoog. “En dan grijp ik m’n kans.”

