Isack Hadjar stroomt dit jaar door naar het hoofdteam van Red Bull. Na een sterk debuutseizoen bij Racing Bulls wordt de jonge Parijzenaar de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. In gesprek met Red Bull blikt hij terug op een van zijn hoogtepunten van 2025: zijn eerste podium tijdens de Dutch GP op Zandvoort. Na de uitvalbeurt van Lando Norris eindigde Hadjar op een verdienstelijke derde plaats, een ervaring die hij – mede door alle nieuwe indrukken – nooit meer zal vergeten.

In een recente aflevering van de Red Bull-podcast Talking Bull werd Isack Hadjar gevraagd naar Zandvoort. “Ik wist dat ik een competitieve auto zou hebben, dus in aanloop naar het seizoen had ik al zoiets van: ‘Er móét een race zijn waarin ik een podium kan scoren'”, legde hij uit. “Dat neemt niet weg dat het ontzettend lastig is. Je moet teams als Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull verslaan. Maar ik wist dat in één van die vierentwintig races alles op zijn plek moest vallen. Dan hoefde ik er alleen maar voor te zorgen dat ik op mijn best was. Die dag lukte dat. Natuurlijk wilde ik het podium halen, maar eerlijk gezegd had ik nooit echt gedacht dat het zou lukken.”

Publiekslieveling

Hadjar werd gevraagd of hij alle heisa na afloop van de race nog kan herinneren. “Ja, omdat het allemaal nieuw voor me was”, lachte hij. “Ik zat in de cooldownruimte met Max (Verstappen, red.) en Oscar (Piastri, red.). Die wisten natuurlijk al wat ze moesten doen. Hun trainers hadden handdoeken meegenomen zodat ze zich konden omkleden, et cetera. Ik keek mijn eigen trainer aan en zei: ‘Wat moeten we doen?'”, grapte Hadjar. “Zij hadden natuurlijk verse racepakken bij zich; na een race en een podiumceremonie stink je nu eenmaal. Ik zat nog in hetzelfde pak tijdens de persconferentie, terwijl zij helemaal opgefrist waren. Dat was niet helemaal eerlijk”, besloot hij grijnzend.

Toch heeft Isack Hadjar vooral goede herinneringen overgehouden aan zijn eerste podium. “Ik weet nog dat ik mijn auto parkeerde op de grid”, vervolgde hij. “Als je derde wordt, sta je helemaal links naast de hoofdtribune. Ik sprong uit de auto en zwaaide naar het publiek. Ik kreeg meteen een reactie terug. ‘Dit is krankzinnig’, dacht ik toen. Daar kreeg ik zó veel adrenaline van.” Tegelijk blijft Hadjar realistisch; hij beseft dat hij niet voor altijd een publiekslieveling zal zijn. “Dat is gewoon de rookiebehandeling”, voegde hij eraan toe. “Daar moet ik nu van genieten. Ik hoop ooit heel succesvol te worden, maar dan gaat die behandeling ongetwijfeld veranderen.”

