Isack Hadjar steekt de hand in eigen boezem na de botsing met George Russell tijdens de GP van Mexico. Laatstgenoemde duwde hem tijdens de openingsronde van de baan, waardoor de Red Bull-coureur terugviel naar de laatste plaats. Ondanks de aanzienlijke schade aan zijn auto wist de Fransman – mede dankzij de vele tijdstraffen in de top-10 – alsnog punten te scoren. Hadjar hoopt zich in het vervolg beter te kwalificeren om dergelijke problemen te voorkomen.

Vanaf de zevende startplaats wachtte Hadjar al direct een inhaalrace. Bij de start won hij twee posities, maar daarna gooide Russell direct roet in het eten. In bocht zes raakte de Brit de achterband van de Red Bull, waardoor Hadjar in de rondte ging. De FIA wees Russell als schuldige aan en legde hem een tijdstraf van tien seconden op. “Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat George (Russell, red.) zijn auto ernaast zou zetten in bocht zes, want die bocht was volledig voor mij”, reageerde Hadjar na afloop.

“Ik wist dat hij daar zat en achteraf gezien had ik hem niet moeten vertrouwen, maar dat soort dingen gebeuren nu eenmaal.” Toch schoof hij de schuld niet volledig in de schoenen van Russell. “Als ik eerlijk ben, is het mijn eigen schuld dat dit vandaag gebeurde – dat incident in de eerste ronde. Als ik gisteren beter had gepresteerd, was ik niet als zevende gestart. Misschien hadden we dan wel voor een podiumplaats kunnen strijden en waren we George helemaal niet tegengekomen. Dit soort dingen gebeuren, maar het is natuurlijk beter om je kansen voorin het veld optimaal te benutten. Ik had het simpelweg beter moeten doen.”

‘Telkens een rampzalige zondag’

Na zijn vroege pitstop moest Hadjar zich vanaf de achterkant van het veld terugvechten. Hij profiteerde van een goed tempo op de mediumbanden en wist verschillende coureurs in te halen. De timing van zijn pitstop, vlak voor de safety car en de rode vlag, werkte hem echter tegen. Ook het verkeer maakte een verdere opmars lastig. “Het is eigenlijk één lange stoet auto’s en er is geen echte manier om in te halen”, verzuchtte hij. “Ik had het erg zwaar. Bovendien is Mexico nooit echt een circuit geweest waar je makkelijk kunt inhalen. Door de temperaturen en de grote hoogte raakt alles oververhit zodra je achter een andere auto rijdt.”

Toch zag Hadjar ook aanknopingspunten. Vooral zijn starts stemden hem tevreden. “We hadden twee keer een goede start; het waren misschien wel mijn beste starts van het jaar.” Dat nam de frustratie over de afgelopen Grands Prix echter niet weg. In de laatste drie races scoorde hij slechts elf punten, terwijl teamgenoot Max Verstappen twee zeges boekte. “Het is erg frustrerend”, gaf de 22-jarige coureur toe. “In Maleisië hadden we problemen met de energieafgifte, in Singapore speelden er voortdurend betrouwbaarheidsproblemen en in Austin hadden we een waardeloze start. Alles lijkt momenteel samen te komen om er telkens weer een rampzalige zondag van te maken. Maar zodra het eenmaal op zijn plek valt, dan zal het ook echt goed gaan”, besloot hij hoopvol.

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