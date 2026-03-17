De Formule 1 kon na afloop van de GP van China opnieuw rekenen op een uitgebreide klaagzang van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen is nog altijd kritisch op de nieuwe reglementen en blijft aandringen op spoedige aanpassingen. “Als je dit leuk vindt, weet je niet wat racen is”, klonk het in de paddock in Shanghai. Volgens Isack Hadjar is het echter niet zo erg als zijn teamgenoot doet vermoeden.

Hadjar, die in tegenstelling tot zijn teamgenoot wél kon finishen in China, werd na afloop van de race gewezen op de nieuwste tirade van Verstappen. De Nederlander had een opvallend lang betoog gehouden tegenover de pers, waarin hij opnieuw benadrukte dat de nieuwe F1-reglementen de sport ondermijnen. De actie in de voorhoede, waarbij Mercedes en Ferrari een spectaculair duel uitvochten, was volgens hem voorspelbaar en kunstmatig.

Was Hadjar het eens met Verstappen? “Eerlijk gezegd, nee”, antwoordde de jonge Parijzenaar, die op de achtste plaats vier WK-punten in de wacht sleepte. “De races zijn niet zo slecht.” Hadjar ziet wel degelijk verbeterpunten voor de FIA, maar is over het algemeen een stuk minder negatief dan zijn teammaat. “Het voelt altijd een beetje vreemd om zo langzaam een bocht in te gaan”, gaf hij toe. “Wat mij betreft hoort een raceauto aan het einde van het rechte stuk op topsnelheid te rijden. Dat soort dingen zijn wel jammer, maar over het algemeen zijn de races best goed geweest.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.