Jack Doohan heeft een nieuwe rol gekregen als test- en reservecoureur bij Haas. Nadat hij vorig jaar zijn vaste Alpine-stoeltje verloor aan Franco Colapinto, nam de Australiër plaats op de reservebank bij de Franse renstal. Half januari kondigde Alpine echter aan een punt te zetten achter de samenwerking met Doohan. Tot voor kort leek hij af te stevenen op een debuut in de Japanse Super Formula, maar inmiddels is duidelijk dat hij via Haas aan de Formule 1 verbonden blijft.

De 23-jarige coureur, zoon van vijfvoudig MotoGP-kampioen Mick Doohan, erfde tijdens de slotrace van 2024 het Alpine-stoeltje van Esteban Ocon. Vorig jaar reed Doohan nog zes Grands Prix voor het team uit Enstone, voordat hij in Imola werd vervangen door Franco Colapinto. Hij accepteerde vervolgens een rol als test- en reservecoureur, maar flirtte eind vorig jaar met een overstap naar de Super Formula. Zijn testdebuut bij Kondo Racing liet echter te wensen over; in drie dagen crashte hij drie keer in dezelfde bocht op Suzuka.

Half januari maakte Alpine al een einde aan de samenwerking met Doohan. “Het team wil Jack bedanken voor zijn toewijding en professionaliteit gedurende de afgelopen vier jaar, zowel op als naast de baan, en wenst hem het allerbeste voor de toekomst”, schreef het team op sociale media. Hij was de eerste coureur die vanuit het opleidingsprogramma van de Fransen doorstroomde naar de Formule 1.

Jack Doohan naar Haas

Dinsdag werd duidelijk dat Doohan nu een reserverol krijgt bij Haas. Tijdens zijn Super Formula-tests werd deze optie al voorzichtig genoemd. Via de racetak van Toyota wordt Haas immers gelinkt aan Kondo Racing. Doohan deelt zijn verantwoordelijkheden met vaste reservecoureur Ryo Hirakawa. De Australiër reageerde dat Haas ‘de ideale plek’ is om zijn F1-carrière voort te zetten. Teambaas Ayao Komatsu onderstreepte op zijn beurt de toewijding die bij deze rol komt kijken.

“De toewijding die nodig is om scherp en voorbereid te blijven op de races, terwijl je tegelijkertijd leert hoe het team werkt, is een uitdaging voor elke coureur”, liet de Japanner weten. “Zeker voor iemand die nog altijd heel graag op dit niveau wil racen.”

