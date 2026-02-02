Alles wees erop dat voormalig Alpine-coureur Jack Doohan dit jaar zou uitkomen in de Super Formula, de nationale single seater-klasse van Japan. Na een aantal tests met Kondo Racing, een dochteronderneming van Toyota, leek de weg geplaveid voor een vast stoeltje. Zijn deelname aan het nieuwe seizoen werd echter op de valreep afgeketst. Doohan reed zeven Grands Prix voor Alpine, alvorens hij begin vorig jaar zijn stoeltje verloor aan Franco Colapinto.

Kondo Racing maakte vrijdag bekend dat het Ukyo Sasahara heeft gecontracteerd. Het tweede stoeltje is gereserveerd voor Williams-reservecoureur Luke Browning. Derhalve vist Jack Doohan achter het net. Mogelijk droeg diens rampzalige testdebuut bij aan deze beslissing; in december crashte hij drie keer in drie dagen op Suzuka. Toch zouden deze kostbare fouten niet de voornaamste reden zijn dat Doohan werd gepasseerd. Naar verluidt liepen de onderhandelingen stuk op het verwachte budget dat de Australiër zou meebrengen voor zijn deelname.

Geens stoeltje

Naast een stoeltje bij Kondo Racing werd Jack Doohan ook gelinkt aan een reserverol bij Haas, gezien de nauwe banden tussen de Amerikaanse renstal en de racetak van Toyota. Over die mogelijke deal is verder weinig bekend. Voor de 23-jarige coureur betekent dit dat hij vooralsnog geen racestoeltje heeft voor 2026. Vorig jaar bleef hij nog actief als reservecoureur bij Alpine, maar die samenwerking werd in januari al beëindigd.

“Het team wil Jack bedanken voor zijn toewijding en professionaliteit gedurende de afgelopen vier jaar, zowel op als naast de baan, en wenst hem het allerbeste voor de toekomst”, schreef Alpine op sociale media. Doohan was de eerste coureur die vanuit het opleidingsprogramma van de Fransen doorstroomde naar de Formule 1.

